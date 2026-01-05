伊藤投手は5日午後、仙台市にある球団の選手寮に入りました。



来月に控える春のキャンプから戦力になれるように頑張りたいと意気込みを語っています。



伊藤投手

「おはようございますよろしくお願いします」



年末年始、約1週間を秋田で過ごした伊藤投手。



5日午後、宮城県仙台市にある楽天イーグルスの選手寮泉犬鷲寮に入りました。



仙台市の中学校への進学を機に秋田を離れ、その後は早稲田大学に進んですっかり慣れている寮での生活。





伊藤樹投手「寮生活が新しい場所で始まるというのは新たなスタートだなというふうにすごく感じましたし、6年間、中学校・高校と過ごした宮城でプロ野球選手として再スタートができるということは本当にうれしく思いますし、皆さんの期待だったりとかそういうのを背負って頑張りたいなと思います」お気に入りも寮に持ってきました。早稲田大学のマスコットキャラクター「ワセダベア」のぬいぐるみです。伊藤樹投手「早稲田に行ったからこそこの道が拓けたと思うので、しっかりとワセダベアに見守ってもらいながら頑張りたいなと思います」「2月のキャンプに向けてそこからしっかりと実戦が始まると思うので、そこにしっかりと戦力として入っていけるようにこの1月はしっかりと準備したいと思いますし、11月・12月も変わらず練習して、2月3月に向けてやるってところは変わらずやってきたので、その成果を1月しっかりと出せるように、まずけがをしないように頑張りたいなと思います」今後は、仙台市内などで行われる合同自主トレーニングに参加し、来月始まる春のキャンプに向け調整を進めることにしています。