½©ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬3¿Í¤â¡ª¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÁª¼ê¤È¸òÎ®¡¡½©ÅÄ»Ô¤Ç¡ÉÌ´¤Î¡ÉÌîµå¶µ¼¼
½©ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê3¿Í¤Ë¤è¤ëÌîµå¶µ¼¼¤¬4Æü³«¤«¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅß¤Ç¤âÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ³Ú¤·¤àµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÌó100¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤ÎÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤ÈÀÐ»³ÂÙÃÕÅê¼ê¡¢¤½¤ì¤Ëºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤ÎÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅê¤²¤ë¤È¤¤ËÏÓ¤ÈÂ¤ò°ì½ï¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶¯¤¤µåÂ®¤¤µåÅê¤²¤¿¤¤¤È¡¢°ì½ï¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÊÂ¤¬¡ËÃå¤¤¤Æ¤«¤éÅê¤²¤ë¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Ï¢Æ°¤¹¤ë¤«¤éÃå¤¤¤Æ¤«¤éÅê¤²¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÅê¼ê¤¿¤Á¤¬¶µ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Î¿È¤ËÉÕ¤±Êý¤Ç¤¹¡£
ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê
¡Ö¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤¬¶¯¤¯¤Æ¤³¤¦Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¿¿¤óÃæ¤Ë´ó¤»¤Æ¡×¡ÖÏÓ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸ª¹Ã¹ü¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ò»È¤¦¡×
Æ´¤ì¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç´î¤Ó¡ª
»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â
¡Ö¡ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡ËÂç¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤·µå¤âÁá¤¯¤Æ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤âµåÂ®¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¯¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
µ¼Ô
¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡×
»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â
¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Ìîµå¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò·Ð¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â±Ñµ¤¤òÍÜ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê
¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¹¤´¤¯±þ±ç¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¡Ö¥Ê¥ó¥Ðー1¤Ã¤Æ¤³¤È¤â½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢WBC¤â¥·ー¥º¥ó¤âÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¡Ö¤Þ¤¿¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤âËÜÅö¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½©ÅÄ¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¿·¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£