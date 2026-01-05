バドミントンの女子ダブルスで八郎潟町出身の志田千陽選手と五十嵐有紗選手のペアが年末の全日本総合選手権で優勝しました。



前回は松山奈未選手と組んで優勝した志田選手は大会連覇となりました。



バドミントンの日本一を決める大会、全日本総合選手権。



八郎潟町出身の志田千陽選手は前回大会で、決勝の相手の1人だった五十嵐有紗選手と去年9月にペアを結成、決勝まで勝ち進みました。



第1ゲームは接戦の末に落としますが、続く第2ゲーム。





志田選手のスピードをいかした攻撃で相手を崩し得点を重ねます。このゲームを奪ってタイに持ち込みました。勝負の最終第3ゲーム。リードを奪われる展開が続きましたが、ねばり強く食らいつきます。14対16の劣勢からは、怒とうの7連続ポイント。志田選手は、前回大会ではパリオリンピックで銅メダルを獲得した松山選手とのペアでの優勝でしたが、今回は新たなペア、五十嵐選手とのペアで自身2連覇を果たしました。所属するチームが違う五十嵐選手とのペアでの優勝に志田選手は「勝ち切れたことを自信に、今度は世界を相手にランキングをあげていきたい」とさらなる高みへ意欲を口にしました。