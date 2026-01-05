え、加熱式でこの手軽さ？お手入れ簡単【山善】加湿器がAmazonに
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
清潔＆お手入れが簡単な加熱式!【山善】の加湿器がAmazonに登場!
お水を沸騰させて蒸気に変えて、殺菌されたキレイな蒸気で加湿する加熱式加湿器。お水を加熱しているので、ウイルスなどを撃退してくれ衛生的にも安心してお使いいただける。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ふたを開けてそのまま上から給水することができる上部給水タイプ。さらに、水タンクは取り外して、まるごとすみずみまで洗うことができるので、しっかりと汚れを落とすことができ、いつでも清潔にお使いいただける。
→【アイテム詳細を見る】
設定した湿度を保つように、加湿運転の強弱を自動的に切り換えるAUTOモード。「うるおい」では湿度55％〜70％を保つように運転、「快適」は湿度55％〜60％を保つように運転、「エコ」では湿度50％〜55％を保つように運転する。
12時間まで1時間単位で設定できる切タイマー機能搭載。就寝時も空焚きを気にすることなく快適に過ごせ、切り忘れ防止にも役立つ。また、湿度50~60％を保つように、強弱を自動的に切り換えながら運転するおやすみモードも搭載。
→【アイテム詳細を見る】
乾燥が気になる季節に、パワフルな加湿を実現してくれる。冬にピッタリの一品だ。
清潔＆お手入れが簡単な加熱式!【山善】の加湿器がAmazonに登場!
お水を沸騰させて蒸気に変えて、殺菌されたキレイな蒸気で加湿する加熱式加湿器。お水を加熱しているので、ウイルスなどを撃退してくれ衛生的にも安心してお使いいただける。
→【アイテム詳細を見る】
ふたを開けてそのまま上から給水することができる上部給水タイプ。さらに、水タンクは取り外して、まるごとすみずみまで洗うことができるので、しっかりと汚れを落とすことができ、いつでも清潔にお使いいただける。
→【アイテム詳細を見る】
設定した湿度を保つように、加湿運転の強弱を自動的に切り換えるAUTOモード。「うるおい」では湿度55％〜70％を保つように運転、「快適」は湿度55％〜60％を保つように運転、「エコ」では湿度50％〜55％を保つように運転する。
12時間まで1時間単位で設定できる切タイマー機能搭載。就寝時も空焚きを気にすることなく快適に過ごせ、切り忘れ防止にも役立つ。また、湿度50~60％を保つように、強弱を自動的に切り換えながら運転するおやすみモードも搭載。
→【アイテム詳細を見る】
乾燥が気になる季節に、パワフルな加湿を実現してくれる。冬にピッタリの一品だ。