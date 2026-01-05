県内の多くの官公庁や企業では5日が仕事始めです。



鈴木知事は、年頭の挨拶で「去年までの自分を一歩超える年にしてほしい。それが秋田県全体の発展に繋がる」と職員に呼びかけました。



クマ対策については「今年の対応」が重要になると強調しました。



鈴木知事は約300人の職員を前に、新年最初の挨拶で今年力を入れることを呼びかけました。



鈴木健太知事

「全部局に共通する事項として、『クマ対策』そして『防災』、さらには『賃上げ』この3つ。もう部局横断でみなさんで取り組んで頂きたいと思います」





就任1年目の鈴木知事は「新年度の予算編成」や、新年度から4年間の県の展望を示す「県の総合計画」にも今回「知事として初めて」携わっています。鈴木知事「ぜひですね県庁職員の皆さん、去年までの自分を一歩ちょっと超えてみる。去年の仕事とまた違う踏み込み方をして業務に当たってみる。去年の自分を少し超えるというその1年にして頂きたい」今年最初の知事の記者会見でも、今年の漢字に「超」＝超えるを選びました。思い込みや先入観を超える、努力や工夫の積み重ねが秋田県の発展につながっていくと強調しています。例えばクマ対策でも、今年の対応が重要になると述べ、まもなく発表される「頭数の調査結果」を踏まえて、去年より踏み込んだ管理をしていきたい考えです。鈴木知事「まずはクマの出没状況というものをコントロールをして、みなさんがそれぞれのお仕事であったり活動に専念できる安心して暮らせる秋田を作るこれが最初に実現すべきことだと思っています」このほか自身が推し進めるマーケティングの手法を活用して、知事就任2年目を迎える今年は人口減少対策や観光振興を、より力を入れて進めていきたい考えを改めて述べました。