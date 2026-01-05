秋田市のスーパーでマグロの解体ショー 実演したのは「サバキ女子」 多くの客が”縁起物”を買い求める 秋田
5日は各地の市場で初競りが行われています。
東京の豊洲市場では、毎年マグロの初競りが話題になりますよね。
秋田市のスーパーでは仙台の市場で5日競り落とされたばかりのマグロで解体ショーが行われ、多くの買い物客が縁起物を買い求めました。
鴨下アナウンサー
「こちらのスーパーでは店頭に人だかりができています。皆さんの視線の先にあるのは…大きなマグロです」
5日、仙台の中央卸売市場で競り落されたばかり、青森・大間産のクロマグロです。
秋田市などでスーパーを展開するナイスは、今年初めて初競りでマグロを仕入れ、5日は秋田市の外旭川店で解体ショーが開催されました。
実演は、仙台を拠点に解体の出張サービスを行っている「仙台サバキ女子」と、普段ナイスの店舗で魚を加工している「ナイスサバキ女子」が担当。
手際よくマグロをさばいていきました。
縁起物の象徴とされる初物のマグロ。1時間ほどで解体し、早速店頭に並びました。
買い物客
「買いました～実家の分と。せっかく大間のマグロなので。両親にも食べさせたいと思って/嬉しいです。本当にまさかきょう買えると思わなかったので嬉しいです。」
ナイス外旭川店 桜庭吉彦店長
「豊洲でも競りマグロ出ておりますけど、それと同等のマグロが仙台方にも競りでありますので、そのおいしいマグロを秋田の人にも食べていただきたいということでバイヤーが競り落として、こちらの方に仕入しております」「おいしいマグロを食べていただければと思います」
5日は新屋店や追分店など6店舗でも販売され、多くの人が縁起物を買い求めました。