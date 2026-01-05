4つの言葉に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズ。日常会話やビジネスシーンでも馴染み深い言葉が揃っています。じっくりと考えてみて。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

一見むずかしそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。日常から触れている言葉も多いはず！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□□せき
しゅ□□□
□□□ざ
ざん□□□

答えを見る






正解：ぎょう

正解は「ぎょう」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ぎょう」を入れると、次のようになります。

ぎょうせき（業績）
しゅぎょう（修行・修行）
ぎょうざ（餃子）
ざんぎょう（残業）

「ざんぎょう」など、社会人として働く人であれば聞くことも多い言葉も含まれていました。人気の食べ物と聞いて、「ぎょうざ」という回答を導き出せた人もいるかもしれませんね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです(文:All About ニュース編集部)