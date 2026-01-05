【ひらがなクイズ】解けると気持ちよい！ 共通する3文字は何？ 仕事で使う言葉や人気の食べ物も
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見むずかしそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。日常から触れている言葉も多いはず！
□□□せき
しゅ□□□
□□□ざ
ざん□□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ぎょう」を入れると、次のようになります。
ぎょうせき（業績）
しゅぎょう（修行・修行）
ぎょうざ（餃子）
ざんぎょう（残業）
「ざんぎょう」など、社会人として働く人であれば聞くことも多い言葉も含まれていました。人気の食べ物と聞いて、「ぎょうざ」という回答を導き出せた人もいるかもしれませんね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです(文:All About ニュース編集部)
