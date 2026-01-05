豪華装備が多数！ 大刷新の最高級モデルとは？

日産は2025年12月18日に「セレナ」のマイナーチェンジを実施し、2026年2月中旬に発売すると発表しました。

今回のマイナーチェンジでは、ボディカラーの新色を追加するとともに、「LUXION（ルキシオン）」および「ハイウェイスターV」のデザインを変更。さらに、Google搭載の新たなインフォテインメントシステムを導入しています。

そんな進化を遂げたセレナの中で、最も高価な最上級モデルとは、一体どのようなクルマなのでしょうか。

初代セレナは1991年に初登場し、2026年で35周年の節目を迎えるロングセラーのミニバンです。

2016年に登場した5代目モデルからは、シリーズハイブリッド「e-POWER」や先進運転支援システム「プロパイロット」などの最新技術が採用されました。

そして、現行モデルとなる6代目は2022年11月に発表。e-POWERは第2世代へと進化し、静粛性や加速性能、環境性能の向上が図られています。

2025年12月のマイナーチェンジでは、全グレードを対象に新色「ムーンボウブルー」「アクアミント」「ディープオーシャンブルー」を追加し、カラーバリエーションを拡充しました。

またルキシオン、ハイウェイスターVではフロントグリルとアルミホイールのデザインを変更。

ルキシオンはエクステリアをより質感高く仕上げ、シートには次世代素材「テーラーフィット」を採用しています。

機能面では、インフォテインメントシステム「NissanConnect」をセレナとして初採用。Googleを搭載し、音声操作が可能な「Googleアシスタント」や「Google Play」にも対応しました。

そのほかユーザーからの要望を受け、「e-Pedal Step」には前回使用時のモードを記憶する機能が追加されています。

そんな進化したセレナの中で最も高価なグレードが「e-POWER LUXION」です。ボディサイズは全長4765mm×全幅1715mm×全高1885mm、ホイールベースは2870mm。

エクステリアでは、専用デザインのフロントグリルやアルミホイール、ルキシオン専用エンブレムを装着するなど、下位グレードとの差別化が図られています。ボディカラーは、新色3色を含む全10色を設定。

内装は専用色のプレミアムカラーを採用し、シート素材には肌触りの良いテーラーフィットを使用することで、上質な室内空間を演出しています。

ルキシオンは3列シートの7人乗り仕様で、2列目には両側アームレスト付きのキャプテンシートを装備。

インテリジェント ルームミラーや両側ハンズフリー式オートスライドドア、Google搭載のNissanConnectインフォテインメントシステムなど、最上級グレードにふさわしい充実した装備が特徴です。

安全面では、衝突回避ブレーキや踏み間違い衝突防止アシストといった主要機能に加え、高速道路でのハンズオフ走行が可能な「プロパイロット 2.0」を標準装備しています。

また、最新のカメラ技術を活用した「インテリジェント アラウンドビューモニター」は、直感的に周囲を確認できる「3Dビュー」などの新しい表示機能に対応しました。

パワートレインには、1.4リッター直列3気筒エンジンで発電し、フロントモーターを駆動する第2世代e-POWERを搭載。

駆動方式は2WD（FF）のみで、ルキシオンには4WD（e-4ORCE）の設定はありません。燃費はWLTCモードで18.1km／Lを記録しています。

なお、価格（消費税込み）は499万8400円。最も安価なエントリーモデルの「X 2WD」（278万5200円）と比べると、その差は221万3200円となっています。