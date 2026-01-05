Netflix¡¢¥ïー¥ÊーºîÉÊ¤Î¸ø³«´ü´Ö¤ò17Æü´Ö¤Ë¡©¡¡¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤Ë¤ß¤ëºÇ¿·Æ°¸þ
¡¡¿·Ç¯¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤âËÜÏ¢ºÜ¡Ö¶½¼ý¤ÇÆÉ¤àËÌÊÆ±Ç²è¥È¥ì¥ó¥É¡×¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¶ìÆñÂ³¤¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ËºÆ¤Ó·ã¿Ì¡¡Netflix¤Ë¤è¤ë¥ïー¥ÊーÇã¼ý¤Ç±Ç²èÊ¸²½¤Ï¤µ¤é¤Ë¿êÂà¤Ø¡©
¡¡¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¤ÎÇã¼ý·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿Netflix¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥ïー¥ÊーºîÉÊ¤ò17Æü´Ö¤Î¤ß·à¾ì¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë――¡£2026Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÁá¡¹¡¢SNS¤Ç¤Ë¤ï¤«¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿ÊóÆ»¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤ÏÈó¸ø¼°È¯É½¤À¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î±Ç²è´Û¤¬45Æü´Ö¤ÎÆÈÀê¾å±Ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢´ÑµÒ¥µ¥¤¥É¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¤½¤ì¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö17Æü´Ö¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤À¡Ê¤â¤Ã¤È¤âÆüËÜ¤Î±Ç²è´Û¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÔÆþ¤ê¤ÊºîÉÊ¤¬1¥«·î°Ê¾å¤â¹¤¯¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡Ë¡£
¡¡2026Ç¯¡¢Âè1²óÌÜ¤Î¸¶¹Æ¤Ç¤³¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬ºòÇ¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¾å±Ç¤Ë¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾å±Ç¤È¤Ï¡¢Netflix¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡ÙºÇ½ªÏÃ¡Ê¥·ー¥º¥ó5¥Õ¥£¥Êー¥ì¡Ë¤Î·à¾ì¾å±Ç´ë²è¡£ËÌÊÆ¤Ç¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤«¤éÍâ2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ620´Û°Ê¾å¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¡¢2Æü´Ö¤Ç2500Ëü～2700Ëü¥É¥ë¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤ÎÆ±¤¸2Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï2370Ëü¥É¥ë¤À¤«¤é¡¢Ç¯±Û¤·¤Î2Æü´Ö¤Ï¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤¬±Ç²è´Û¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾å±Ç´ë²è¤¬ÆÃ¼ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Î·ÀÌó¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Netflix¤È±Ç²è´Û¤¬¾å±Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍÎÁ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤³¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¾å±Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµÎÁ¡¢¤¿¤À¤·ºÂÀÊ¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥³¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó·ô¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡ÙºÇ½ªÏÃ¤ò231´Û¤Ç¾å±Ç¤·¤¿ËÌÊÆºÇÂç¤Î±Ç²è´Û¥Á¥§ー¥ó¡¦AMC Theatres¤Ç¤Ï¡¢ºÂÀÊ1ÀÊ¤Ë¤Ä¤20¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£AMC¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï75Ëü3000¿Í¤Ç¡¢¼ýÆþ¤Ï1500Ëü¥É¥ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ØKPOP¥¬ー¥ë¥º¡ª ¥Çー¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿ー¥º¡Ù¤òÄ¶¤¨¤ÆNetflixºîÉÊ»Ë¾åºÇ¹â¡£¤·¤«¤·8·îÅö»þ¡¢AMC¤ÏNetflixºîÉÊ¤Î¾å±Ç¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÆ±ºî¤Î¾å±Ç¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢AMC¤ÈNetflix¤Ï¶¨µÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢10·îËö¤Ë¡ØKPOP¥¬ー¥ë¥º¡ª¡Ù¤Î¾å±Ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡ÙºÇ½ªÏÃ¤Î¾å±Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Netflix¤â±Ç²è´Û¤Ç¤Î¶½¹ÔµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤âËÜ¾å±Ç¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±Ç²è´Û¤ÎÇäÅ¹¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢³Æ±Ç²è´Û¤¬¼ýÆþ¤Î95%¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ã»´ü´Ö¤ÇÂç¤¤Ê¼ý±×¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë·à¾ìÂ¦¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤¤´ë²è¤À¡£
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¸½ºß¤ÎNetflix¤Ï·à¾ì¶½¹Ô¤Î¼Â¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ç²è´Û¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¶¦Æ±CEO¤Î¥Æ¥Ã¥É¡¦¥µ¥é¥ó¥É¥¹¤Ï¡¢¥ïー¥ÊーÇã¼ýÈ¯É½Á°¤Ë·à¾ì¶½¹Ô¤ò¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇÉÔ¶½¤òÇã¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Netflix¤Î¸ø¼°À¼ÌÀ¾å¤Ç¤Ï¥Èー¥ó¤ò¤«¤Ê¤êÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯12·îÃæ½Ü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·à¾ìÇÛµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎµÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹ºîÉÊ¤Î¸ø³«¤ò¡¢¶È³¦É¸½à¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç·à¾ì¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë100%ÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Netflix¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¤È·à¾ìÂÎ¸³¤ÎÍ»¹ç¤ÏÍ¥¤ì¤¿·ë²Ì¤òÀ¸¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆNetflix¤¬¥ïー¥ÊーºîÉÊ¤ò17Æü´Ö¤Î¤ß¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¿®ØáÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤â°ì¼ï¤Î´ÑÂ¬µ¤µå¤Ê¤Î¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¾å±Ç´ü´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸1·î2Æü¤Ë¡¢Ä´ºº²ñ¼ÒEntTelligence¤Ë¤è¤ëÊó¹ð½ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¡Ê2025Ç¯¤ÎËÌÊÆ¤Ç¡Ë·à¾ì¸ø³«¸å3Æü°ÊÆâ¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¤¿´ÑµÒ¤ÏÁ´ÂÎ¤Î35.6%¡¢14Æü°ÊÆâ¤Ë´Ñ¤¿´ÑµÒ¤Ï73.2%¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á¸½»þÅÀ¤Ç17Æü´Ö¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â±Ç²è´Û¤ÇºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤¤´ÑµÒ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥¹¥¯¥êー¥ó¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¾å±ÇÆü¿ô¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¡á·à¾ì¼ûÍ×¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¹çÍýÅª¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤Î¾å±Ç¤Ï1·î1Æü¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤¿¤á¡¢1·î2Æü～4Æü¤Î½µËö±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯ºÇ½é¤Î½µËöÂè1°Ì¤Ï¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤¬¡¢Âè2°Ì¤Ï¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤ÏÀ¤³¦¶½¼ý10²¯¥É¥ë¡¢¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ÏÀ¤³¦¶½¼ý15²¯¥É¥ë¤òµÏ¿¡£¤³¤³¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢°µÅÝÅª¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥Ç¥£¥º¥Ëー¡Ê2025Ç¯¤ÎÎß·×¶½¼ý¤Ï65²¯8000Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡ª¡Ë¤Î²ç¾ë¤Ë¡¢¥ïー¥Êー¤ò·È¤¨¤¿Netflix¤¬¤É¤¦ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë2026Ç¯ºÇ½é¤Î½µËö¡¢ËÌÊÆ±Ç²è»Ô¾ì¤ÎÎß·×¶½¼ý¤Ï1²¯3470Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ¥×¥é¥¹29%¤È¤¤¤¦¹¥µÏ¿¡¢¤«¤Ä¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Î¿·Ç¯½é½µËö¤È¤·¤ÆºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£É¬¤º¤·¤â¤³¤ÎÀª¤¤¤¬Â³¤¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¯´Ö¶½¼ý90²¯¥É¥ëÆÍÇË¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤À¡£
¡ÚËÌÊÆ±Ç²è¶½¹Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê1·î2Æü～1·î4Æü¡Ë¡Û1.¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¡Ê¢ªÁ°½µ1°Ì¡Ë4002Ëü¥É¥ë¡Ê-36.5%¡Ë¡¿3835´Û¡Ê+35´Û¡Ë¡¿Îß·×3²¯602Ëü¥É¥ë¡¿3½µ¡¿20À¤µª¥¹¥¿¥¸¥ª
2.¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¡Ê¢ªÁ°½µ2°Ì¡Ë1903Ëü¥É¥ë¡Ê-4.2%¡Ë¡¿3285´Û¡Ê-85´Û¡Ë¡¿Îß·×3²¯6364Ëü¥É¥ë¡¿6½µ¡¿¥Ç¥£¥º¥Ëー
3.¡ØThe Housemaid¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê¢¬Á°½µ4°Ì¡Ë1486Ëü¥É¥ë¡Ê-2.9%¡Ë¡¿3070´Û¡Ê+28´Û¡Ë¡¿Îß·×7572Ëü¥É¥ë¡¿3½µ¡¿¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È
4.¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¡Ê¢Á°½µ3°Ì¡Ë1255Ëü¥É¥ë¡Ê-20.5%¡Ë¡¿2887´Û¡Ê+219´Û¡Ë¡¿Îß·×5600Ëü¥É¥ë¡¿3½µ¡¿A24
5.¡ØAnaconda¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê¢ªÁ°½µ5°Ì¡Ë1000Ëü¥É¥ë¡Ê-31%¡Ë¡¿3509´Û¡¿Îß·×4586Ëü¥É¥ë¡¿2½µ¡¿¥½¥Ëー
6.¡Ø·à¾ìÈÇ¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö ¼ö¤ï¤ì¤¿³¤Â±¤ÈÂçËÁ¸±¤À¥ï¥ï¥ï¥ï¥ï¡ª¡Ù¡Ê¢¬Á°½µ7°Ì¡Ë820Ëü¥É¥ë¡Ê-26.2%¡Ë¡¿3217´Û¡Ê-353´Û¡Ë¡¿Îß·×5763Ëü¥É¥ë¡¿3½µ¡¿¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È
7.¡ØDavid¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê¢Á°½µ6°Ì¡Ë800Ëü¥É¥ë¡Ê-36.2%¡Ë¡¿2900´Û¡Ê-103´Û¡Ë¡¿Îß·×7011Ëü¥É¥ë¡¿3½µ¡¿Angel
8.¡ØSong Sung Blue¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê¢ªÁ°½µ8°Ì¡Ë581Ëü¥É¥ë¡Ê-17.9%¡Ë¡¿2705´Û¡Ê+118´Û¡Ë¡¿Îß·×2494Ëü¥É¥ë¡¿2½µ¡¿Focus Features
9.¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¡Ê¢ªÁ°½µ9°Ì¡Ë325Ëü¥É¥ë¡Ê-38.9%¡Ë¡¿1885´Û¡Ê-123´Û¡Ë¡¿Îß·×3²¯3986Ëü¥É¥ë¡¿7½µ¡¿¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë
10.¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£ー¥º2¡Ù¡Ê¢ªÁ°½µ10°Ì¡Ë270Ëü¥É¥ë¡Ê-38.7%¡Ë¡¿1986´Û¡Ê--294´Û¡Ë¡¿Îß·×1²¯2522Ëü¥É¥ë¡¿5½µ¡¿¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë
¡Ê¢¨Box Office Mojo¡¢DeadlineÄ´¤Ù¡£¥Çー¥¿¤Ï2026Ç¯1·î5ÆüÌ¤ÌÀ»þÅÀ¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½ª³ÎÄêÃÍ¤È¤Ï¸íº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ÊÊ¸¡á°ð³Àµ®½Ó¡Ë