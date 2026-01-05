新時代のバッテリーが続々と。

生活に欠かせない存在のスマホを使う上で、それを支える存在としてバッテリーがあります。特に外出時には夜の間の充電だけでは足りず、モバイルバッテリーを常に持ち歩いているなんて方も多いのではないでしょうか。使うときに考えるのはその容量やデザインに注目が集まりがちですが、大切なポイントとして安全性が欠かせません。

「準固体リチウムイオン電池」技術の新世代モバイルバッテリー

Image: 楽天市場 / コハクジャパン

昨今モバイルバッテリーの膨張、発熱や発火などにまつわるニュースをよく耳にするようになりました。これまでのリチウムイオン電池では繰り返し使っていくうちに、劣化や落下によるダメージでそのリスクが常につきまとってきました。 そんな状況へのアプローチとして準固体のリチウムイオン電池が注目されています。

これはその名の通り、準固体の物質を使うことで電解液の漏れや膨張のリスクを大幅に低減することで。万が一の発熱上昇を抑え、より安心して使用できるようにした技術としてだんだんと普及し始めています。今回その製品を発売したのが国内メーカーのコハクジャパンです。

釘を挿しても燃えない安全性

高い安全性が準固体によってもたらされたわけですが、メリットはそれだけにとどまりません。長寿命かつ低温環境でも力を発揮するスペックを持つ準固体バッテリーですが、より高い安全性の証明として釘を刺しても燃えないという、つよつよな特性を持っています。

それだけでなくハンマーで叩いたり、カッターで傷つけたりとめちゃくちゃに痛めつけても発火したりしないんです。

かなり危険なので絶対に真似はしないでいただきたいのですが、それだけ衝撃があっても安全であるということがお分かりいただけたでしょうか。

2,000回充放電の長寿命

さらにモバイルバッテリーの本領である充放電を繰り返しても長持ちするのか。という疑問もわきますが、これももちろん実証済みで2,000回の充放電に耐えうる長寿命ということが確認されています。1日1回として2,000日毎日使っても約5年半という長さですから、お値段ちょっと出しても長寿命かつ安心感でむしろコスパいいかもしれません。

お値段は容量ごとに、

EB-102PS (10000mAh) 6,899円

EB-051PS (5000mAh) 5,299円

で公式オンラインストアにて発売されています。便利なスマホライフを支えてくれる縁の下の力持ちとして、安心できるモバイルバッテリーを相棒に選びたいですね。

Source:コハクジャパン, YouTube