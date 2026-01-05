名古屋の中央卸売市場では、きょう午前4時半から初競りが始まり、ずらりと並んだクロマグロなどが威勢の良い掛け声と共に、次々と競り落とされていきました。

241キロのマグロが650万7000円で最高値に

東海地方が地盤のスーパーマーケット「バロー」も、去年からマグロの初競りに参加していて、ことしは青森県大間産のクロマグロ14本を競り落としました。





このうちの1本は、241キロできょうの最高値、650万7000円でした。

（バロー水産部 チーフバイヤー･出来田啓介さん）

「例年と比べるとサイズが大きく、去年は180キロ台が最高だったが、ことしは240キロ台ということで、非常に大型のマグロが入荷した」

去年の最高値より100万円以上高い理由は…

価格については、去年の最高値のものより、さらに100万円以上高くなりましたが…



（出来田さん）

「サイズも大きいので、価値に見合った価格が付いたと。（去年は）思った以上に盛況で、お客さまに届けられずにすぐに終わってしまった。ことしに関しては1店舗当たりの納品数量を増やし、より多くの店でということで店舗数も増やしている。ブランドの大間のマグロを、多くのお客さまに食べていただきたいと」

「去年も買った」最高値のマグロがバローの売り場に

最高値のマグロが置かれたバロー 中小田井店には、去年の正月に引き続き購入するという人が…

（客）

「（去年購入して）おいしかったから、ことしも買おうかなと。きょうはわざわざ狙ってきた。安いと思う。中トロ1580円（税別）。一番マグロでこの値段は（普通なら）買えない」

きょう競り落とされたマグロは、バローグループの60店舗で刺身や寿司などにして販売されます。