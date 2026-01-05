「メイクアップ クリーム モイストP」（各3850円）　※価格は税込み

　天然由来成分100％＆スキンケア発想のメイクアップブランド「Naturaglace（ナチュラグラッセ）」は、2月18日（水）から、数量限定の「ポケモンコレクション」を発売。公式オンラインショップなどでは2月4日（水）より、先行販売を順次開始する。

■限定パッケージを用意

　今回発売される「ポケモンコレクション」は、既存商品にキュートなポケモンたちをデザインした限定パッケージのアイテム全6種類。

　つややかで“上質な素肌”を演出するスキンケア下地「メイクアップ クリーム モイストP」からは全3種類が登場し、ピカチュウを描いた“ナチュラルベージュ”に加え、ラッキーの“ラベンダーピンク”、シャワーズの“ウォータリーブルー”がそろう。

　また、ミュウをあしらったプレストパウダー「スキンケアシールド プレストパウダーP」が展開されるほか、カビゴンのスキンケアUV「UVプロテクションベースP」や、ブラッキーのプライマー「ポアレス スムース プライマーP」も用意される。