広島の2026年が始動
最大9連休となった年末年始の休みが終わり、多くの企業などでは1月5日が仕事始めです。
午前4時すぎ、広島市の中央卸売市場で新年恒例の「初競り」が始まりました。威勢のいい掛け声に合わせ、広島で獲れたタイやカワハギなどが次々と競り落とされていきました。
■広島市中央卸売市場 水産物部協議会山本英治郎 会長
「ことしは（水揚げが）少ない魚には良い値段が出ましたし、良い年になるのではないかなと。物価も安定して、魚もたくさんあがって、みんなに魚を食べていただく、こういう年にしていきたい。」
■会社員
「（実家で）おせちと一緒にカニやウニが出てきて何キロか太っちゃいました。」
■9連休の男性
「息子、娘の家族が遊びに来てくれて。充実して忙しい正月でした。正月明けの初日が月曜ってのはつらいですね。」
■9連休の女性
「新年なので、気持ちを切り替えて頑張ろうかな。」
官公庁も5日が仕事始めです。2025年、新たな知事が就任した県庁では、職員たちが動画で配信された横田知事の年頭あいさつに耳を傾け、気持ちを新たにしました。
■横田美香知事
「難しい対応を模索していかなければならない。課題も多いですがスピード感を持って実現していきましょう。」
カキの大量死の問題に向き合う農林水産局では、支援策など新年度の予算編成に向けた調整がこれから本格化します。
■農林水産総務課 浅岡隆成 課長
「昨年末からカキのへい死の問題が喫緊の課題だと認識していて、しっかりと支援を続けていきたい。」
午年だけにきっと、「うま」くいく…そんな2026年が動き始めました。
2026年1月6日放送