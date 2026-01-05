エンゼルス・菊池雄星投手（34）が、五十嵐亮太氏（46）のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ」に出演。花巻東からNPBを経ないで“高卒メジャー”を断念した理由を明かした。

高校入学時に花巻東の佐々木洋監督から「ドラフト1位でプロ入りさせられなかったら俺は監督を辞める」と言われたという。

ソフトバンクが昨秋ドラフトで1位指名した佐々木麟太郎（スタンフォード大）の父で、大谷翔平（ドジャース）の恩師。菊池に対しても責任を持って育成を引き受けたという。

菊池をドラ1投手にしなければ監督失格という覚悟は、1年秋になると「ドラフト1位じゃない。メジャーだ」と上方修正することになる。

その言葉が現実になる。

高3夏の甲子園で154キロを記録した菊池の元にはメジャー8球団が面接に来た。

ところが思わぬ形でメジャー行きを断念することになる。「パスポートを持ってない…」と、当時を振り返った。

メジャーに興味を持って施設を見学に行こうと思ったが、パスポートを申請して渡米の準備をするのに数週間かかる。その間、日本のドラフト会議は待ってくれない。

「まだメジャーは遠い存在だったし、行ったこともないところに行く想像ができなかった」と、菊池はまず国内でプロになることを選んだという。