¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡ÖJEMTC ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡¼Â¶·²òÀâÌîµåÎ¹¡Á¥×¥íÌîµå88Ç¯À¤ÂåÎ¹¡ªÂè3ÃÆ¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï88Ç¯À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬½¸·ë¡£º£Ç¯¤«¤éÆüËÜÉüµ¢¤¹¤ë³ÚÅ·¡¦Á°ÅÄ·òÂÀ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã¡¢ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¡¢¸µµð¿Í¡¦³áÃ«Î´¹¬»á¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¾åÅÄ¹ä»Ë»á¤È6¿Í¤ÇÎ¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤¬62¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿07Ç¯¤Î4»î¹ç°Ê¹ß¡¢¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜ¤Ï¡Ö»î¹ç½Ð¤ë¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¤¨¤Ø¤ó¤ä¤ó¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤µ¤Ó¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¹¤ë¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤ì¤á¤Ã¤Á¤ãÂÎ´¶¤¹¤ë¡¢ÂÎ´¶¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤«¤â¡×¤È¼åµ¤¤ÊÈ¯¸À¡£
¡¡ÂåÂÇ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤â¤â¤Á¤í¤óÊ¬¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤º¤Ã¤È½Ð¤È¤«¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¤Ê¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂåÂÇ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬°Ü¤ë¤È¡Ö¤¿¤Þ¤ËÂåÂÇ¤Ç½Ð¤Æ¡¢°ì±þ¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼éÈ÷Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¥¤¥³¡¼¥ëÂçÀÜÀï¤Ê¤ï¤±¤ä¤ó¡£¤¤¤¤Ê¤ê2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¼éÈ÷¤È¤«½¢¤¯¡¢¥Þ¥¸¤Ç·ù¤ä¤Ã¤¿¤ï¡£·ë¹½ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤¢¤ì¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£