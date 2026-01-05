菜々緒、“双子の妹＆父親”とギター手に仲良し3ショット「顔が3倍くらい違うwww」「この姉妹好きすぎる」
モデルで俳優の菜々緒（37）が5日までに、マネージャーが運営するインスタグラムに登場。お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次（47）と“双子姉妹”として共演している中古車情報メディア『カーセンサー』の新CMが放送開始されたことが報告された。さらに今作では姉妹の“父親”役として起用されている、俳優の吉田鋼太郎（66）も登場した。
【写真】「顔が3倍くらい違うwww」“双子の妹＆父親”ロバート秋山＆吉田鋼太郎と仲良し3ショットの菜々緒 ※2枚目
投稿では、「Happy New Year！2026年！今年もよろしくお願いいたします！早速ですが本日よりカーセンサーの新CMが公開になりました！お馴染みのナナエに加えお父さんも仲間入り 今回はGLAYさんの『Winter, again』をオマージュさせていただきました」のコメントとともに、菜々緒＆秋山の“姉妹”ショットのほか、おそろいのコートを身に着けギターを手にした3人の“親子”ショットも公開。さらに「撮影で使用したギターはなんとGLAYさんからお借りした実物…!!」とも明かされた。
この投稿にファンからは「そっくり このコンビ好き」「この姉妹好きすぎる」「もう姉妹にしか見えません」「でかいwww」「菜々緒さん、凄く素敵で魅力的で可愛いくてめっちゃ綺麗過ぎです」「CMめっちゃ面白かったです 吉田さんと秋山さんが一瞬すぎて（長いバージョンもあるかもしれないが）無駄遣いやん と夫と笑っちゃいました」「顔が3倍くらい違うwww」など、さまざまな反響が寄せられている。
昨年8月より放送されている同社のCMシリーズでは、菜々緒と秋山が双子のナナオ（姉）とナナエ（妹）に扮し、中古車探しが大好きで、おそろいのコーディネートでお出かけするのが趣味のおしゃれで仲良しな姉妹を演じ、一緒に『カーセンサー』で中古車探しをする様子が描かれている。
