日本ハムの新入団７選手が５日、千葉県鎌ケ谷市の勇翔寮に入寮した。ドラフト２位のエドポロ・ケイン外野手（大阪学院大）は、節目の日に昇り龍がデザインされたネクタイを着用。「昇っていきたいです」と、笑顔で飛躍を期した。

プロ生活の第一歩は、球団の大先輩でもあるダルビッシュ有（パドレス）の“金言”を胸に踏み出した。兄で格闘家のエドポロキングのつながりで、前日４日に初めて対面。「頑張って」と激励されただけでなく、１時間ほど会合に同席する中でアドバイスも授かった。詳細は伏せたが、メンタル面の内容だったといい「やっぱりそこがないと技術も伸びていかないんだなと思いました」と深く納得。日米で長くトップを走り続ける右腕のオーラに「すごかったです。より頑張ろう、やってやろうという気持ちが芽生えました」と刺激を受けた。

１９０センチ、１０１キロの体格から放たれる抜群の飛距離が魅力の右のスラッガー。「気合と根性だけは忘れずに持ってきました。全部で１番になりたいと思っているので。そこを目指してやっていきたい」と意気込んだ。