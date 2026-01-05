Berryz工房・夏焼雅、結婚を発表「かねてよりお付き合いさせて頂いていた一般の方と」
【モデルプレス＝2026/01/05】Berryz工房の無期限活動停止後、歌手・タレントとして活動している夏焼雅（33）が1月5日、結婚したことがわかった。所属事務所・アップフロントクリエイトの公式サイトで発表された。
所属事務所は「弊社所属タレントの夏焼雅が、結婚致しましたことをご報告させていただきます」と報告。「結婚後も芸能活動を行っていく予定でございます」と今後についても伝えた。
また、夏焼からのコメントも発表され「いつも応援して下さっているファンの皆様、関係者の皆様へ 私事で大変恐縮ではありますが、この度、かねてよりお付き合いさせて頂いていた一般の方と結婚致しました事をご報告させていただきます」と発表。「これからは家族としてお互いを支え合い、穏やかで幸せな家庭を築いてまいります」とつづり、「そして、これからもファンの皆様に喜んで頂けるお仕事が出来るよう精進して参りますので、温かく見守って頂けたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけている。（modelpress編集部）
1992年8月25日生まれ、埼玉県出身。2002年6月30日にハロー!プロジェクト・キッズ オーディションに合格し、2004年3月3日にアイドルグループBerryz 工房のメンバーとしてデビュー。2007年7月21日にはBuono!メンバーに選出され、2013年4月30日にはBerryz工房サブキャプテンに就任。2015年3月3日には、Berryz工房としての活動を停止している。
