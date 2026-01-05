村重杏奈、1ヶ月の服代ぶっちゃけ 380万円の高級腕時計購入も明かす「自分のご褒美に」
【モデルプレス＝2026/01/05】タレントの村重杏奈が、3日放送のフジテレビ系「スターの家計簿、見直します」（よる1時20分〜）に出演。1ヶ月の服代を明かした。
【写真】27歳元アイドル、380万の高級時計着用の私服ショット
番組内で村重は「私は服にすごいお金を使う。月30万円くらい」と告白。「私はハイブランドとかも好きなんですけど、ハイブランドじゃない服で（月に）30万円くらい。だからその分食費を抑えたい」と語った。
最近買ったお気に入りの物を聞かれると村重は「Cartier（カルティエ）の時計」と告白。「何か形になる物が欲しいと思ってCartierの時計を自分のご褒美に」と高級ブランドの腕時計を購入した理由を明かした。また、値段は「380万円くらいしました」と話すと、共演者から驚きの声が続出。村重は「頑張りました。27歳なので。2ヶ月くらい悩んで。だから貯金してたんです。そのために宅配とかも全部やめて」と購入までの経緯も明かしていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆村重杏奈「月30万円くらい」服代をぶっちゃけ
◆村重杏奈、380万円の高級腕時計を購入
