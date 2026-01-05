ドラをたたいて大発会「午尻下がり」ことしの相場の見通しは 福岡証券取引所
株式市場は5日がことし最初の取り引き日です。福岡証券取引所で「大発会」の式典が行われました。
福岡証券取引所の「大発会」では、午（うま）年生まれの男女3人が、響き渡る音色に邪念を払う力があるとされるドラをたたき、午年の新年を祝いました。
相場の格言には「辰巳（たつみ）天井、午（うま）尻下がり」とあり、辰年・巳年にピークを迎え、午年に下がりやすいといわれています。
「積極財政に伴う金利の動向や、日米の金利差縮小に伴う為替の動向は不透明であり、留意する必要があると考えています。」
犬塚雅彦理事長は「既成概念にとらわれることなく、未来に向けて駆け抜けていきたい」と新年の挨拶を述べました。
「午（うま）尻下がり」と言われることしの相場の見通しについて、SOMPOインスティチュート・プラスの小池理人さんに聞きました。小池さんは、株価が下落する複数のリスクを指摘します。
期待感から高値が付いている「AI関連銘柄を中心とした株価水準の高さ」「関税の影響の顕在化」そして、政治的・軍事的な国際関係の悪化による「地政学リスクの高まり」などが挙げられるということです。
小池さんは去年・おととしが格言通りだったとして、ことしは「午尻下がりという言葉を意識し、警戒心を持つことが重要な心構え」だとしています。