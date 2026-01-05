株式市場は5日がことし最初の取り引き日です。福岡証券取引所で「大発会」の式典が行われました。



福岡証券取引所の「大発会」では、午（うま）年生まれの男女3人が、響き渡る音色に邪念を払う力があるとされるドラをたたき、午年の新年を祝いました。

相場の格言には「辰巳（たつみ）天井、午（うま）尻下がり」とあり、辰年・巳年にピークを迎え、午年に下がりやすいといわれています。





■福岡証券取引所・犬塚雅彦 理事長「積極財政に伴う金利の動向や、日米の金利差縮小に伴う為替の動向は不透明であり、留意する必要があると考えています。」犬塚雅彦理事長は「既成概念にとらわれることなく、未来に向けて駆け抜けていきたい」と新年の挨拶を述べました。

「午（うま）尻下がり」と言われることしの相場の見通しについて、SOMPOインスティチュート・プラスの小池理人さんに聞きました。小池さんは、株価が下落する複数のリスクを指摘します。



期待感から高値が付いている「AI関連銘柄を中心とした株価水準の高さ」「関税の影響の顕在化」そして、政治的・軍事的な国際関係の悪化による「地政学リスクの高まり」などが挙げられるということです。



小池さんは去年・おととしが格言通りだったとして、ことしは「午尻下がりという言葉を意識し、警戒心を持つことが重要な心構え」だとしています。