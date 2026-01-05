通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．５％付近に落ち着く 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．５％付近に落ち着く

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．５％付近に落ち着く



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 7.47 5.55 5.68 6.13

1MO 8.24 5.41 6.77 6.07

3MO 8.64 5.51 7.26 6.31

6MO 8.90 5.75 7.73 6.76

9MO 9.03 5.97 8.01 7.10

1YR 9.11 6.14 8.19 7.31





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 6.29 7.54 6.60

1MO 7.36 7.84 6.53

3MO 7.88 8.22 6.67

6MO 8.43 8.69 6.91

9MO 8.76 8.97 7.10

1YR 8.95 9.18 7.21

東京時間16:33現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間は７．５％付近で落ち着いた動きとなっている。１週間の短期から１年の長期まで順次水準が上昇する安定的なボラティリティー曲線になっている。米国とベネズエラをめぐる地政学リスクが台頭しているが、世界的に株式市場は堅調に推移しており、リスク動向は安定的に推移している。

