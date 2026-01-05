ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ロマンチックなバラのオブジェが登場 中国・ハルビン ロマンチックなバラのオブジェが登場 中国・ハルビン ロマンチックなバラのオブジェが登場 中国・ハルビン 2026年1月5日 17時31分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ３日、ハルビン西万達広場前で、バラと氷をテーマとしたオブジェを撮影する観光客。（ハルビン＝新華社記者／王建威） 【新華社ハルビン1月5日】中国黒竜江省ハルビン市の商業複合施設、ハルビン西万達広場前にバラと氷をテーマとしたオブジェが登場し、市民や観光客の目を楽しませている。ロマンチックな雰囲気に引かれて撮影に訪れる人も多い。３日、ハルビン西万達広場前で、バラと氷をテーマとしたオブジェを撮影する観光客。（ハルビン＝新華社記者／王建威）３日、ハルビン西万達広場前で、バラと氷をテーマとしたオブジェを背景に写真を撮る観光客。（ハルビン＝新華社記者／王建威）３日、ハルビン西万達広場前に設置された、バラと氷をテーマとしたオブジェ。（ハルビン＝新華社記者／王建威）３日、ハルビン西万達広場前で、バラと氷をテーマとしたオブジェを撮影する観光客。（ハルビン＝新華社記者／王建威）３日、ハルビン西万達広場前に設置された、バラと氷をテーマとしたオブジェ。（ハルビン＝新華社記者／王建威）３日、ハルビン西万達広場前で、バラと氷をテーマとしたオブジェと写真に納まる子ども。（ハルビン＝新華社記者／王建威）３日、ハルビン西万達広場前に設置された、バラと氷をテーマとしたオブジェ。（ハルビン＝新華社記者／王建威）３日、ハルビン西万達広場前で、バラと氷をテーマとしたオブジェを背景に写真を撮る観光客。（ハルビン＝新華社記者／王建威）３日、ハルビン西万達広場前に設置された、バラと氷をテーマとしたオブジェ。（ハルビン＝新華社記者／王建威）３日、ハルビン西万達広場前で、バラと氷をテーマとしたオブジェを背景に写真を撮る観光客。（ハルビン＝新華社記者／王建威）３日、ハルビン西万達広場前に設置された、バラと氷をテーマとしたオブジェ。（ハルビン＝新華社記者／王建威）３日、ハルビン西万達広場前で、バラと氷をテーマとしたオブジェを撮影する観光客。（ハルビン＝新華社記者／王建威） リンクをコピーする みんなの感想は？