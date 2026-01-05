【髙橋彩音1st写真集（タイトル未定）】 2月28日発売予定 予価：3,300円

【拡大画像へ】

秋田書店は、AKB48・髙橋彩音さんの1st写真集を2月28日に発売する。予価は3,300円。

本作は、AKB48の“ベビーフェイスなお姉さん”として知られる髙橋彩音さんの1st写真集。東京湾を臨む都心のスタジオと、ビーチが広がる宮古島を舞台に、髙橋さんが日常と非日常をめぐるファンタジックな一冊となっている。

都内撮影では、大手町のビル群を望むオーシャンビューの空間で、微笑みと物憂げな表情を披露。宮古島では全日晴天に恵まれた最高のロケーションと絶景の中で、髙橋さんの貴重な水着ショットが満載となっている。また、本人初となるランジェリーシーンにも挑戦し、“その先”まで大胆披露する。

【本人コメント】

ファースト写真集の発売が決定しました！

写真集を出すことが夢の一つでもあったので、本当に嬉しいです。

ファンの皆さんのおかげです！いつもありがとうございます！！

撮影は、都内と宮古島でした。

都内での撮影時にはまだ髪が長かったのですが、宮古島撮影までに少し日にちがあいたので、髪をバッサリ切って挑みました！

私自身も周りのメンバーも「彩音ちゃんはボブのイメージだよね」と話していたので、髪を切るか切らないかで1ヶ月は悩みました。。。

どっちの髪型も楽しんでもらえたらと思います。

どのシーンの衣装も新鮮でお気に入りなのですが、海でイルカの浮き輪に乗っているところは、前に家族と一緒に宮古島に来たときと同じような感覚で楽しんでしまい、自然な表情を見ていただけると思います！

あらためてこの度ファースト写真集という形で、みなさんにお届けできることが本当に嬉しいです！

普段はあまりグラビア活動をしていないので、とっても貴重な機会になりましたし、今までよりさらに 写真を撮っていただくことへの勉強意欲がわきました。

撮影期間はずっとお天気にも恵まれていたので、毎日素敵な景色が見れて幸せでした～。

眩しくて大きい太陽と絶景のなかで、私と一緒にいる気持ちでぜひページをめくってみてくれたら嬉しいです。