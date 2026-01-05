この年末年始は曜日配列の影響で長期休みとなった人も多かったのではないでしょうか。



秋田市の太平山三吉神社では多くの初詣客でにぎわい訪れた人たちは無病息災などを願っていました。



県内では大みそかから一気に雪が増えて迎えた、新年。



秋田市の太平山三吉神社でも雪が降り、時折強い風が吹く中迎えた元日でしたが、多くの初詣客でにぎわいました。



三が日だけで約9万6,000人が訪れました。





記者「今年どんな一年にしたいですかね」参拝者「午年ですのでうまくいくように」夫婦「健康で過ごせるように」「健康が一番です」姉弟「ポケモンカードと、元気でおねがいします」「風邪引かないようにお願いしました」「頑張りたいこと？バレエの練習です」家族連れ「2025年は娘が生まれてすごく家族の関係が変わった一年だったんですけども、2026年はこの子の成長とともに私たちも成長していけるような一年にできたらいいなと思います」参拝後、訪れた人たちは早速、おみくじを引いて運試し。家族連れ「大吉、大吉でした」「学問が安心して勉学せよって書いてたので安心してやりたいです」「中学校になるので難しくなるので頑張ってやりたいです」「自分で目標決めてそれに向かって頑張ってほしいです」男性「中吉でした」「今年も仕事頑張っていきたいなって思ってます」夫婦「吉だったんですけど健康に関しては今の状態を保持することって書いてあったので」「去年、おととしとちょっと悪いところあったので今年は健康で一年過ごしたいと思います」男性2人「待ち人来る、たよりあり。たよりありって何すか」「変わらず頼ればいいってこと？」「恋愛で誠意尽くせって書いてあったのでちょっと誠意尽くそうかなと思います！以上です！あざした！」皆さんにとって2026年、いい一年になりますように。