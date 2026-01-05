¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï5Æü¡¢2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÎÀ©¤ÈÁª¼êÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡°ÜÀÒ²ÃÆþÁÈ¤Ç¤ÏDFÃ«¸ý±ÉÅÍ(¢«ÅìµþV)¤¬3ÈÖ¡¢MFº°ÌîÏÂÌé(¢«Ê¡²¬)¤¬18ÈÖ¡¢DF»³¸¶Îç²»(¢«À¶¿å)¤¬29ÈÖ¡¢GK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó(¢«²¬»³)¤¬49ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£

¡¡¿·²ÃÆþÁÈ¤Ç¤ÏFW»ý»³¶©Í¤(¢«Ãæ±ûÂç)¤¬20ÈÖ¡¢MF»³»Ô½¨æÆ(¢«Áá°ðÅÄÂç)¤¬25ÈÖ¡¢DF´ØùþÀ²(¢«ÀîºêF U-18)¤¬31ÈÖ¡¢DFÎÓ½ÙÍ¤(¢«ÀîºêF U-18)¤¬32ÈÖ¡¢MFÄ¹Íþ´î(¢«¾»Ê¿¹â)¤¬34ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¢¦´ÆÆÄ

Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø

¢¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á

Ä¹¶¶¹¯¹°

¢¦¥³¡¼¥Á

º´¸¶½¨¼ù

µÈÅÄÍ¦¼ù

ÃæÅè±ßÌî

¢¦GK¥³¡¼¥Á

ÀÐÌîÃÒ¸²

¢¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈGK¥³¡¼¥Á

°ÂÆ£½Ù²ð

¢¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Á

Èõ¸ýÁÏÂÀÏº

¢¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¡¼¥Á

¾¾ËÜ·½²ð

¢¦¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ

ÎÂ°ô¸×

¢¦¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥³¡¼¥Á

ÃæÂ¼·û¹ä

¢£Áª¼ê

1 GK»³¸ýÎÜ°Ë

2 DF¾¾Ä¹º¬Íª¿Î(¢«Ê¡Åç/¥ì¥ó¥¿¥ë¤«¤éÉüµ¢)

3 DFÃ«¸ý±ÉÅÍ(¢«ÅìµþV)

5 DFº´¡¹ÌÚ°°

6 MF»³ËÜÍª¼ù

8 MFµÌÅÄ·ò¿Í

9 FW¥¨¥ê¥½¥ó

10 MFÂçÅçÎ½ÂÀ

11 FW¾®ÎÓÍª

13 DF»°±ºñ¥ÂÀ

14 MFÏÆºäÂÙÅÍ

15 MFÌ¾´êÅÍºÈ

16 MFÂç´ØÍ§æÆ

17 FW°ËÆ£Ã£ºÈ

18 MFº°ÌîÏÂÌé(¢«Ê¡²¬)

19 MF²Ï¸¶ÁÏ

20 FW»ý»³¶©Í¤(¢«Ãæ±ûÂç)

21 GKÁáºäÍ¦´õ(¢«¤¤¤ï¤­/¥ì¥ó¥¿¥ë¤«¤éÉüµ¢)

22 DF¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á

23 FW¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç

24 FWµÜ¾ëÅ·

25 MF»³»Ô½¨æÆ(¢«Áá°ðÅÄÂç)

26 MFÍ³°æ¹ÒÂÀ(¢«Ê¡Åç/¥ì¥ó¥¿¥ë¤«¤éÉüµ¢)

27 DF¿À¶¶ÎÉÂÁ

28 DF´Ý»³Í´»Ô

29 DF»³¸¶Îç²»(¢«À¶¿å)

30 DFÌîÅÄÍµ¿Í

31 DF´ØùþÀ²(¢«ÀîºêF U-18)

32 DFÎÓ½ÙÍ¤(¢«ÀîºêF U-18)

33 GK¥¤¡¦¥¯¥ó¥Ò¥ç¥ó

34 MFÄ¹Íþ´î(¢«¾»Ê¿¹â)

38 FW¿ÀÅÄÁÕ¿¿

41 MF²ÈÄ¹¾¼Çî

49 GK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó(¢«²¬»³)

91 FW¥é¥¶¥ë¡¦¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á