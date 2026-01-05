　高知ユナイテッドSCは5日、2026シーズンの選手背番号を発表した。

　昨季、J3初年度となった高知は10勝8分け20敗の勝ち点38で18位フィニッシュ。吉本岳史監督が2年ぶりに復帰し、J3リーグ2年目に挑む。

　新加入選手ではGK永田陸(←駒澤大)が21番、DF松本大地(←日本大)が23番、DF浅野良啓(←日本大)が26番、DF加藤佑太郎(←山梨学院大)が30番、FW長疾風(←鹿島ユース)が33番、GK村田侑大(←国際基督教大)が99番を背負う。

　以下、2026シーズンのトップチーム体制&選手背番号

■スタッフ

▽監督

吉本岳史

▽ヘッドコーチ

立田将大

▽GKコーチ

澤村公康

▽フィジカルコーチ

平井芳紀

▽トレーナー

西岡三紀

高崎友希秀

茂木一樹

▽ドクター

森本哲郎

横田真二郎

内藤聖人

今津範純

杉本悠樹

西村祐希

▽主務

安達星輝

杉本晃貴

■選手

1 GK大野来生(←岩手)

3 DF福宮弘乃介

4 DF小林大智

5 DF深川大輔

7 MF金原朝陽

8 MF高野裕維

9 FW新谷聖基

10 MF佐々木敦河

11 MF三好麟大

13 FW河田篤秀(←群馬)

14 MF関野元弥(←栃木C)

16 MF上月翔聖

18 FW青戸翔(←ヴィアティン三重)

20 FW杉山伶央

21 GK永田陸(←駒澤大)

22 DF藤森隆汰(←ブリオベッカ浦安・市川)

23 DF松本大地(←日本大)

24 MF岡澤韻生

26 DF浅野良啓(←日本大)

27 MF坂岸寛大(←いわき/期限付き移籍)

30 DF加藤佑太郎(←山梨学院大)

31 MF工藤真人

33 FW長疾風(←鹿島ユース)

39 DF星キョーワァン(←秋田)

73 MF田中稔也(←鹿児島)

76 MF三門雄大(←今治)

88 DF濱託巳(←富山)

99 GK村田侑大(←国際基督教大)