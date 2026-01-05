J参入2年目を迎える高知、新シーズンの選手背番号発表…鹿島ユースから加入のFW長疾風は33番
高知ユナイテッドSCは5日、2026シーズンの選手背番号を発表した。
昨季、J3初年度となった高知は10勝8分け20敗の勝ち点38で18位フィニッシュ。吉本岳史監督が2年ぶりに復帰し、J3リーグ2年目に挑む。
新加入選手ではGK永田陸(←駒澤大)が21番、DF松本大地(←日本大)が23番、DF浅野良啓(←日本大)が26番、DF加藤佑太郎(←山梨学院大)が30番、FW長疾風(←鹿島ユース)が33番、GK村田侑大(←国際基督教大)が99番を背負う。
以下、2026シーズンのトップチーム体制&選手背番号
■スタッフ
▽監督
吉本岳史
▽ヘッドコーチ
立田将大
▽GKコーチ
澤村公康
▽フィジカルコーチ
平井芳紀
▽トレーナー
西岡三紀
高崎友希秀
茂木一樹
▽ドクター
森本哲郎
横田真二郎
内藤聖人
今津範純
杉本悠樹
西村祐希
▽主務
安達星輝
杉本晃貴
■選手
1 GK大野来生(←岩手)
3 DF福宮弘乃介
4 DF小林大智
5 DF深川大輔
7 MF金原朝陽
8 MF高野裕維
9 FW新谷聖基
10 MF佐々木敦河
11 MF三好麟大
13 FW河田篤秀(←群馬)
14 MF関野元弥(←栃木C)
16 MF上月翔聖
18 FW青戸翔(←ヴィアティン三重)
20 FW杉山伶央
21 GK永田陸(←駒澤大)
22 DF藤森隆汰(←ブリオベッカ浦安・市川)
23 DF松本大地(←日本大)
24 MF岡澤韻生
26 DF浅野良啓(←日本大)
27 MF坂岸寛大(←いわき/期限付き移籍)
30 DF加藤佑太郎(←山梨学院大)
31 MF工藤真人
33 FW長疾風(←鹿島ユース)
39 DF星キョーワァン(←秋田)
73 MF田中稔也(←鹿児島)
76 MF三門雄大(←今治)
88 DF濱託巳(←富山)
99 GK村田侑大(←国際基督教大)
