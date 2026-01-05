FC東京が新体制を発表!小原GM「ターゲットの選手に来てもらえた」新背番号も発表
FC東京は5日、明治安田J1百年構想リーグの新体制発表会を行った。
他クラブから移籍新加入組は左利きの選手が多くなったが、小原光城ゼネラルマネージャー(GM)は、「レフティーがメインだったわけではない」と“偶然”を強調。「比較的しっかりとターゲットになっている選手には来てもらえたと思います」と納得の布陣となったと話した。
また日本代表MF佐藤龍之介のレンタル復帰や、FW長倉幹樹の完全移籍加入についても言及。佐藤については昨シーズン中からコミュニケーションを頻繁に取っていたとすると、「そういった意味でもスムーズに取れた」と説明。
長倉については、「結構大変な交渉だった。かなり時間がかかった」とすると、「本人も強い意志を持ってFC東京でやりたいと思ってくれたことが大きかった」と、昨季途中加入でJ1で11試合4得点を決めたストライカーの決断を喜んだ。
さらにMF安斎颯馬が海外移籍のためにチームを離れると発表したことについても言及。「今は詳しくは話せないけど、彼がFC東京に入る時から将来の目標は海外移籍と日本代表に入ることだと言っていた」と“タイミング”が合致したことを強調した。
百年構想リーグを終えてシーズン移行が行われたあとは、U-21リーグもスタートする。FC東京は今回、4選手のトップ昇格を決断。37人の大所帯で始動することになった。「U-21を見据えたものは大きい」とした同GMも、U-21リーグが始まるまでの半年間の運営について、「我々はセカンドチームを持つのではなく、トップチームの中で運営していく。とはいえマネジメントでの難しさや、実際の試合やトレーニングの強度が大事になってくる。トレーニングマッチやトレーニングをこなすなど、現場とは共有して取り組んでいきたい」と話した。
以下、選手の新背番号
1 GK田中颯(←徳島)
2 DF室屋成
3 DF森重真人
4 DF木本恭生(←鳥栖)
5 DF長友佑都
6 DFバングーナガンデ佳史扶
8 MF高宇洋
9 FWマルセロ・ヒアン(←鳥栖)
10 MF東慶悟
11 FW小柏剛
15 DF大森理生(←今治)
16 FW佐藤恵允
17 DF稲村隼翔(←セルティック)
18 MF橋本拳人
21 MF菅原悠太(←FC東京U-18)
22 MF遠藤渓太
23 MF佐藤龍之介(←岡山)
24 DFアレクサンダー・ショルツ
26 FW長倉幹樹(←浦和)
27 MF常盤亨太
28 FW野澤零温
31 GK小林将天
32 DF土肥幹太
33 MF俵積田晃太
37 MF小泉慶
38 MF田中希和(←FC東京U-18)
39 FW仲川輝人
42 DF橋本健人(←新潟)
44 DF鈴木楓(←FC東京U-18)
48 MF荒井悠汰
50 DF東廉太(←北九州)
55 FW尾谷ディヴァインチネドゥ(←FC東京U-18)
58 GK後藤亘
71 MF山田楓喜(←京都)
77 MF北原槙
81 GKキム・スンギュ
88 FW山口太陽
