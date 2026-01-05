なぜここまで支持されるのか　韓国メディアが読み解く「高市シンドローム」の正体

まさに“シンドローム”と呼ぶべき状況である。2025年10月に高市早苗首相が就任して以降、各種世論調査で高市内閣の支持率が連日、高水準を記録している。

【注目】日本人の約9割が「中国嫌い」に“大共感”の韓国

12月の内閣支持率を見ると、読売新聞が実施した全国世論調査（19〜21日）では73％、朝日新聞が実施した全国世論調査（20〜21日）では68％、産経新聞が実施した全国世論調査（20〜21日）では75.9％という結果が出た。内閣発足以降、3カ月連続で高い支持率を維持しているのは異例だという分析も出ている。

高市内閣を支持する理由としては、「政策への期待」（29％）、「首相の指導力」（25％）、「首相の信頼性」（19％）が上位に挙げられた。

なかでも目を引くのが、若年層からの圧倒的な支持である。産経新聞の世論調査によると、18〜29歳の有権者の92.4％、30〜39歳の有権者の83.1％が高市内閣を支持しているという。

これは、石破内閣末期だった2025年9月の世論調査（9月20〜21日）で、石破内閣の支持率が37.9％にとどまり、18〜29歳の有権者のうち支持すると答えたのが14.4％にすぎなかったことと、鮮明な対照をなしている。

10人中6人「高市首相の対中強硬姿勢を支持」

台湾有事が「存立危機事態」に該当するとの高市首相の国会発言以降、日中関係が冷え込むなか、この状況が日本政府に“反射的な利益”をもたらしているとの分析もある。

中国発日本行き航空便の相次ぐ欠航、日中友好の象徴であるパンダが54年ぶりに日本から姿を消すことになりそうな事態、中国戦闘機が日本の戦闘機にレーダー照準を向けるなど、日中関係の悪化が、高市内閣の支持率上昇にプラスに作用しているという見方だ。

第2野党・国民民主党の玉木雄一郎代表も、中国の対日強硬姿勢に対し、高市首相が毅然とした対応を取っている点が、高支持率の要因の一つだと指摘した。実際、産経新聞の世論調査では、中国に対する日本政府の姿勢を「評価する」と答えた人が59.6％に達している。国民の過半数が、日中摩擦に対する政府の冷静な対応を好意的に受け止めていることを示している。

高市内閣の支持層に限ると、日本政府の対中外交を高く評価すると答えた人は70％を超えた。日中対立の局面で見せる高市内閣の「主張する外交」が、支持率上昇につながっていると見ることができる。

高市内閣の支持率上昇を後押しするもう一つの要因として、「積極財政」を柱とする経済政策を挙げる声もある。日本在住の20代のA氏は、ガソリンや軽油に課されている暫定税率を廃止すると決めた高市内閣の対応について、「これまで先送りされてきた問題を、非常に迅速に処理した」と評価し、高市首相の積極的な経済政策を高く評価した。

国民民主党の玉木代表も、「高市内閣が成長重視の経済政策を推進している点が、特に若年層の支持を集めていることが、支持率高騰の大きな理由の一つではないか」との見方を示した。物価高対策として、児童手当を1人当たり2万円一律支給することや、冬季の電気・ガス料金への補助金支給など、生活費負担の軽減に積極的に取り組んでいる点が高く評価されているという。

高い内閣支持率が注目を集めるなか、安倍晋三元首相の後継者を自任する高市首相が率いる内閣と、安倍内閣との共通点と相違点も次第に浮かび上がってきている。

安倍内閣では、自民党が保守層の支持を背景に単独で過半数議席を確保し、安定した政権運営が可能だった。一方、高市政権は衆参両院で過半数に届かない少数与党であり、連立相手である日本維新の会の影響力が大きくなっている。

東京都知事を務めた経験を持つ国際政治学者の舛添要一氏は、安倍内閣と高市内閣はいずれも高い支持率を維持している点、日本政治が「右傾化」「保守化」している点で共通していると分析した。

ただし、安倍政権では、穏健路線を志向する連立与党・公明党が、自民党の右傾化・保守化に一定の歯止めをかけていたのに対し、高市政権では公明党との連立解消後、日本維新の会との連携（閣外協力）によって、右傾化・保守化がさらに加速していると指摘した。

10月30日、慶尚北道・慶州で開かれたAPEC首脳会議会場にて、握手する高市早苗首相（左）と李在明大統領

（写真＝大統領室通信写真記者団）

安倍内閣と高市内閣がともに「経済産業省人脈」を活用している点も注目されている。2025年10月の高市内閣発足以降、高市首相および木原官房長官の首席秘書官はいずれも経産省出身者が務めている。

さらに、経産省出身で安倍元首相の秘書官として演説文作成を担当していた佐伯耕三氏が、12月19日付で高市政権の内閣広報官（次官級）に起用され、経済重視路線の継続性が一層鮮明になった。高市首相が、安倍元首相の「経産省人脈」活用路線を参考にしているとの分析も出ている。

インフレ加速・金融市場不安への懸念も

一方で、積極財政によるインフレ加速や金融市場の不安定化を懸念する声も少なくない。高市内閣発足後、日本の長期金利が上昇していることや、補正予算の財源確保のため国債発行が続いていることから、金融業界では「責任ある積極財政」ではなく、事実上の「放漫財政」だとする批判も出ている。

日中関係の緊張が経済に及ぼす影響を懸念する声も根強い。産経新聞の世論調査では、回答者の53.9％が日中関係の冷え込みに不安を示し、共同通信の全国世論調査（12月20〜21日）でも59.9％が「日中関係の緊張は日本経済に悪影響を及ぼす」と答えた。

かつて世界第2位の経済力を誇った日本の1人当たりGDPは、現在OECD38カ国中24位まで低下している。中国との緊張が続くなか、高市内閣が中国依存を低下させつつ、日本経済の再生を通じて「強い日本」を実現できるのか、その行方が注目されている。

(記事提供=時事ジャーナル)