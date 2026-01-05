Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新し、私服ショットを公開。個性的な冬コーデに注目が集まっている。

■冬服で“牛”ポーズを披露した佐久間大介

投稿されたのは、白を基調とした細長い通路で撮影された全身ショットの数々。ピンクヘアをハーフアップにした佐久間は、毛並みのあるレザー素材の“牛柄”ジャケットに、ゆったりとしたシルエットのワイドデニムを合わせ、遊び心あふれる冬コーデを披露している。

足元には淡いベージュカラーのシューズを取り入れ、全体に程よい抜け感をプラス。ラフでありながらも、佐久間らしいセンスと遊び心が感じられるスタイリングとなっている。

ポケットに両手を入れて歩く姿や、立ち止まってポーズを決めるカット、背中を向けたショットに続き、両手の人差し指をツノに見立てた“牛”をイメージしたポーズも披露。おちゃめな一面をのぞかせながら、多彩な表情と動きが切り取られている。

投稿文では「cow」「モ～」とユーモアを交えつつ、「丑年ではありませんw」とコメント。自身のファッションを軽やかに楽しむ姿勢も、ファンの心をつかんでいる。

SNSでは「牛ポーズかわいい」「おしゃれ」「何着ても絵になる」「ハーフアップ似合う」「スタイル良すぎ」「冬服も素敵」「センス抜群」「着こなせるのすごい」といった声が寄せられている。

■センスが光る佐久間大介の私服コーデ

