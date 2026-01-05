

12月第4週・第5週の上昇率ランキング1位と3位は半導体関連ファンドとなりました。2位の「チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド」は脱炭素社会の実現に必要な技術・素材、製品、サービスなどを提供する企業や、同社会への移行により恩恵を受ける中国企業の株式を主要投資対象としています。



下落ランキング上位ファンドの基準価額の主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「社会課題解決応援ファンド（笑顔のかけはし）」は1500円、2位の「先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）（リード・ストック（年２回決算型））」は850円、3位の「米国連続増配成長株オープン（３ヵ月決算型）（女神さま・オープン（３ヵ月決算型））」は800円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +8.19％ アジア半導体関連フォーカスファンド（ライジング・セミコン・アジア）

運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント



2位 +8.19％ チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド

運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント



3位 +7.87％ 野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）

運用会社:野村アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -6.31％ 社会課題解決応援ファンド（笑顔のかけはし）

運用会社:大和アセットマネジメント



2位 -6.01％ 先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）（リード・ストック（年２回決算型））

運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント



3位 -5.98％ 米国連続増配成長株オープン（３ヵ月決算型）（女神さま・オープン（３ヵ月決算型））

運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント



株探ニュース

