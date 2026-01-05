　1月5日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは220銘柄。東証終値比で上昇は98銘柄、下落は92銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は50銘柄。うち値上がりが22銘柄、値下がりは19銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は115円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7771>　日本精密　　　　　　159　　 +38（ +31.4%）
2位 <7360>　オンデック　　　　 1087　　+150（ +16.0%）
3位 <3326>　ランシステム　　　　751　　+100（ +15.4%）
4位 <8848>　レオパレス　　　　　762　　+100（ +15.1%）
5位 <7901>　マツモト　　　　　779.6　 +73.6（ +10.4%）
6位 <3186>　ネクステージ　　　 3045　　+264（　+9.5%）
7位 <5125>　ファインズ　　　　 1149　　 +99（　+9.4%）
8位 <6195>　ホープ　　　　　　　228　　 +15（　+7.0%）
9位 <7409>　エアロエッジ　　　 2795　　+169（　+6.4%）
10位 <6548>　旅工房　　　　　　　140　　　+6（　+4.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3249>　産業ファンド　　 124000　-31900（ -20.5%）
2位 <3290>　Ｏｎｅリート　　　75700　-15000（ -16.5%）
3位 <6504>　富士電機　　　　　10409　 -1681（ -13.9%）
4位 <408A>　ｉＳＢＡＩ　　　　　210　 -13.0（　-5.8%）
5位 <2341>　アルバイトＴ　　　　180　　　-8（　-4.3%）
6位 <8946>　エイシアンＳ　　　　 75　　　-3（　-3.8%）
7位 <2789>　カルラ　　　　　　　476　　 -19（　-3.8%）
8位 <3672>　オルトＰ　　　　　　 52　　　-2（　-3.7%）
9位 <9502>　中部電　　　　　　 2350　 -90.0（　-3.7%）
10位 <2375>　ギグワークス　　　　221　　　-7（　-3.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4061>　デンカ　　　　　 2787.1　 +39.6（　+1.4%）
2位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　 5489.6　 +55.6（　+1.0%）
3位 <8801>　三井不　　　　　　 1781　 +10.5（　+0.6%）
4位 <8252>　丸井Ｇ　　　　　 3237.1　 +17.1（　+0.5%）
5位 <7011>　三菱重　　　　　　 4183　　 +21（　+0.5%）
6位 <8233>　高島屋　　　　　　 1660　　+7.5（　+0.5%）
7位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 3015　 +13.0（　+0.4%）
8位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　 4634.8　 +19.8（　+0.4%）
9位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2692　 +10.0（　+0.4%）
10位 <6702>　富士通　　　　　　 4325　　 +16（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6504>　富士電機　　　　　10409　 -1681（ -13.9%）
2位 <9502>　中部電　　　　　　 2350　 -90.0（　-3.7%）
3位 <8601>　大和　　　　　　　 1373　 -20.0（　-1.4%）
4位 <4911>　資生堂　　　　　　 2300　　-9.5（　-0.4%）
5位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　880　　-3.2（　-0.4%）
6位 <4755>　楽天グループ　　 1001.3　　-2.7（　-0.3%）
7位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　716.5　　-1.5（　-0.2%）
8位 <6146>　ディスコ　　　　　50999　　-101（　-0.2%）
9位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3110　　-6.0（　-0.2%）
10位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　　 2565　　-3.0（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース