[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇98銘柄・下落92銘柄（東証終値比）
1月5日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは220銘柄。東証終値比で上昇は98銘柄、下落は92銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は50銘柄。うち値上がりが22銘柄、値下がりは19銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は115円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7771> 日本精密 159 +38（ +31.4%）
2位 <7360> オンデック 1087 +150（ +16.0%）
3位 <3326> ランシステム 751 +100（ +15.4%）
4位 <8848> レオパレス 762 +100（ +15.1%）
5位 <7901> マツモト 779.6 +73.6（ +10.4%）
6位 <3186> ネクステージ 3045 +264（ +9.5%）
7位 <5125> ファインズ 1149 +99（ +9.4%）
8位 <6195> ホープ 228 +15（ +7.0%）
9位 <7409> エアロエッジ 2795 +169（ +6.4%）
10位 <6548> 旅工房 140 +6（ +4.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3249> 産業ファンド 124000 -31900（ -20.5%）
2位 <3290> Ｏｎｅリート 75700 -15000（ -16.5%）
3位 <6504> 富士電機 10409 -1681（ -13.9%）
4位 <408A> ｉＳＢＡＩ 210 -13.0（ -5.8%）
5位 <2341> アルバイトＴ 180 -8（ -4.3%）
6位 <8946> エイシアンＳ 75 -3（ -3.8%）
7位 <2789> カルラ 476 -19（ -3.8%）
8位 <3672> オルトＰ 52 -2（ -3.7%）
9位 <9502> 中部電 2350 -90.0（ -3.7%）
10位 <2375> ギグワークス 221 -7（ -3.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4061> デンカ 2787.1 +39.6（ +1.4%）
2位 <6701> ＮＥＣ 5489.6 +55.6（ +1.0%）
3位 <8801> 三井不 1781 +10.5（ +0.6%）
4位 <8252> 丸井Ｇ 3237.1 +17.1（ +0.5%）
5位 <7011> 三菱重 4183 +21（ +0.5%）
6位 <8233> 高島屋 1660 +7.5（ +0.5%）
7位 <7013> ＩＨＩ 3015 +13.0（ +0.4%）
8位 <9984> ＳＢＧ 4634.8 +19.8（ +0.4%）
9位 <9843> ニトリＨＤ 2692 +10.0（ +0.4%）
10位 <6702> 富士通 4325 +16（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6504> 富士電機 10409 -1681（ -13.9%）
2位 <9502> 中部電 2350 -90.0（ -3.7%）
3位 <8601> 大和 1373 -20.0（ -1.4%）
4位 <4911> 資生堂 2300 -9.5（ -0.4%）
5位 <3861> 王子ＨＤ 880 -3.2（ -0.4%）
6位 <4755> 楽天グループ 1001.3 -2.7（ -0.3%）
7位 <9501> 東電ＨＤ 716.5 -1.5（ -0.2%）
8位 <6146> ディスコ 50999 -101（ -0.2%）
9位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3110 -6.0（ -0.2%）
10位 <4208> ＵＢＥ 2565 -3.0（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
