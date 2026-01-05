中央競馬は正月開催が終わり、次週は3日間開催。月曜の京都メインは「第60回シンザン記念」（芝1600メートル外回り）だ。過去にジェンティルドンナ（12年）やアーモンドアイが勝利（18年）し、3冠制覇への足がかりにした明け3歳馬の開運重賞。今年も個性豊かな精鋭が顔をそろえる。

バルセシートは姉にレシステンシア（19年阪神JF、21年セントウルSなど重賞4勝）がいる良血。後続を3馬身半ちぎった昨秋、新馬戦（京都芝1600メートル内回り）の勝ち方にインパクトがあった。続く京都2歳S（7着）は1番人気に支持されたが発馬のロスに加え、2Fの距離延長もこたえた。実績あるマイルに戻り、反撃を誓う。

モノポリオは半姉に16年ファンタジーS覇者ミスエルテや24年フラワーC覇者ミアネーロ、昨年フィリーズレビュー覇者ショウナンザナドゥが名前を連ねる良血。昨夏に東京芝1800メートルで新馬戦を勝ち上がった。前走アイビーSは3着に甘んじたが0秒4差。約4カ月の休養明けの分もあったか。ガチッとした体形で1F短縮のマイル起用はいい方に出そうだ。

前走こうやまき賞勝ちでセンスがいいクールデイトナや昨夏、新潟マイルの未勝利の勝ちっぷりが良かったディアダイヤモンド、未勝利勝ち後にG1（朝日杯FS12着）を経験したカクウチなどが出走を予定。年明けから火花を散らす、ハイレベルな争いが予想される。