『恋の通訳、できますか？』“トキメキあふれる”本予告＆キーアート公開 福士蒼汰が韓国ドラマ初挑戦
韓国俳優のキム・ソンホとコ・ユンジョンが共演するNetflixシリーズ『恋の通訳、できますか？』が、16日から世界配信される。それに先立って、本予告とキービジュアルが公開された。
【動画】福士蒼汰「私は、本気でチャ・ムヒという人が好きです」
本作は、多言語通訳士のチュ・ホジン（キム・ソンホ）が、グローバルトップスター俳優のチャ・ムヒ（コ・ユンジョン）の通訳を務めることから始まる、予測不能なロマンティック・コメディ。日本、イタリア、カナダなど世界4ヶ国が舞台となっており、それぞれの場所で撮影された壮大で多彩なロケーションも見どころのひとつとなっている。また、福士蒼汰が韓国ドラマに初挑戦することでも話題となっている。
英語、日本語、イタリア語などを自在に操るマルチリンガル通訳士のチュ・ホジンは、突如としてブレイクを果たした世界的トップスターであるチャ・ムヒの専属通訳を任されることに。冷静沈着なホジンと、型にはまらない魅力を放つムヒという対照的な2人の関係性は、果たしてどこに向かうのか。
解禁された映像では、日本をはじめ、韓国、イタリア、カナダと世界4ヶ国で撮影された壮大で美しいロケーションの中で、多彩な表情を見せるムヒが、世界中を旅しながら通訳のホジンと少しずつ距離を縮めていく様子が映し出されている。
日本では、鎌倉などでロケを敢行。劇中では、ホジンとムヒが鎌倉の街を散歩したり、踏切を挟んで言葉を交わしたりするシーンも登場し、日本のロケーションが物語にどのような彩りを添えるのかもポイントとなる。
さらに、映像には、本作で韓国ドラマに初挑戦する福士の姿も。福士はムヒとテレビ番組で共演する日本人俳優のヒロを演じ、“ロマンス・プリンス”の異名を持つ人物として登場する。映像の終盤には「私は、本気でチャ・ムヒという人が好きです」というヒロの驚きの告白も聞こえてくるが、彼の存在はホジンとムヒの関係に一体どのような影響を与えるのか。
本作の脚本は『還魂』『主君の太陽』『ホテルデルーナ』など、あらゆるヒット作を世に送り出し、“ロマンス職人”との呼び名を持つホン姉妹が担当。人気脚本家による初のNetflixシリーズで初共演を果たす2人が生み出す、トキメキあふれるケミストリーに期待が高まる。
