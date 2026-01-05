2026年最初の取引で日経平均株価が大きく値上がりするなか、大手証券会社のトップからは、6万円の大台を突破するとの声もあがりました。

【映像】証券会社トップらのコメント

大和証券グループ本社荻野明彦社長「年末6万2000円という高値を見ています。これは企業業績の向上を反映したものになると思っています」

野村ホールディングス奥田健太郎社長「高値で5万9000円ぐらいのところを見ています」

SMBC日興証券吉岡秀二社長「5万8000円の高値に向けて、TOPIXを見ますと3750ポイントあたりを目指していくんではないかというふうに考えております」

日経平均株価のきょう午前の終値は5万1759円で、去年の終値と比べて1419円の大幅高となりました。

大和証券の荻野社長は、去年株式市場をけん引したAI・半導体関連銘柄について、「ひとくくりで扱われる形にはならず、ある程度選別色が出てくることになる」としたうえで、「今年以降も経済の中にしっかりと浸透していくことになる」という見方を示しました。

アメリカによるベネズエラへの攻撃については状況を注視していくとした一方で、「今のところ日本に対してすごく大きな影響はないと思う」という声や、「マーケットとしては懸念するレベルの話ではないという認識をもって今日の株価が上がっている」といった声があがりました。（ANNニュース）