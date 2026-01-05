【クレンジング・リップ・パウダー】物価高でも“買ってよかった”。大人肌の悩みに寄り添う名品コスメ３選
年明けはメイクやスキンケアを見直す良いタイミング。そこで今回は、実際に使って“これは推せる”と感じた３つの名品コスメをピックアップ。乾燥やくすみ、メイク崩れなど、大人世代の悩みに寄り添うアイテムだけを選びました。
なめらかオイルで摩擦レス。肌の調子が底上げされるクレンジング
アテニア「スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ」は、物価高のいま、価格と質のバランスに優れた１本。香りの展開が豊富で気分に合わせて選べるのも魅力です。
▲アテニア「スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ」 175ml（写真はリフレシングシトラスの香り） ￥1,980（税込）
ダブル洗顔不要タイプで、忙しい日でも負担なくメイクを落とせる手軽さが◎。乾燥や摩擦で硬くなりがちな角質をやわらかく整えるオイルが配合され、次に使うスキンケアがなじみやすい肌へ。落ちにくいメイクもするんと落ちるのに、クッションタッチ技術で摩擦を感じにくく、大人肌に優しい使い心地でした。
色で浮かず血色感。くすみやすい肌にも映えるリップ
RMKの「デューイメルト リップカラー」は、くすみやすい肌でも浮きづらく、血色感と品を両立できるカラー展開が魅力。つけた瞬間、濡れたようなツヤとふっくらとした立体感が生まれ、表情まで明るく見える印象に。
▲RMK「デューイメルト リップカラー」 全10色（写真は02 レイディアント ラセット） 各￥3,080（税込）
特に“02 レイディアント ラセット”は赤みと深みのバランスが秀逸で、華やかさもモダンさも欲しい日に活躍。デイリーにも馴染むラインナップなので、最初の１本に選びやすいリップでした。
光のニュアンスで素肌が整ったように見えるルースパウダー
コスメデコルテの「ルースパウダー」は、仕上がりの美しさが続くことでメイク直しの回数が減るのが高ポイント。どんな肌トーンにも溶け込むようになじみ、素肌を整えたような透明感を演出してくれます。
▲コスメデコルテ「ルースパウダー」 全８色（写真は04 シマーリングアイボリー） 各￥6,270（税込）
中でも“04 シマーリングアイボリー”は、しっとりと光が宿る“セミツヤ”仕上がり。ツヤが強すぎないので崩れにくく、テカリやすいTゾーンにも向いています。冬でも乾燥感が気になりにくく、肌に自然な立体感が生まれる優秀パウダーでした。
毎日使う“基本コスメ”を見直すだけでメイクの完成度は高まるはず。気になる悩みに寄り添う１品から、ぜひ更新してみてください。＜text＆photo：Chami＞
