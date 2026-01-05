ミッキー・ロークが家賃滞納でホームレスのピンチ！ クラウドファンディングで支援を求める
映画『ナインハーフ』や『レスラー』の俳優ミッキー・ロークが、家賃およそ6万ドル（約940万円）を滞納し、自宅を追われるピンチにあるという。現地時間1月4日にクラウドファンディングを立ち上げ、ファンに支援を求めた。
【写真】イケメン！ “セクシー俳優”の代名詞だった頃のミッキー・ローク
JustJaredによると、ミッキーは家賃5万9100ドルを滞納しており、退去を求められているそう。これを受け、彼の友人でマネジメントチームのメンバーでもあるリヤ・ジョエル・ジョーンズがクラウドファンディングサイト「GoFundMe」で「ミッキー・ロークが自宅に留まれるようご支援を」と呼びかけるキャンペーンを立ち上げたそうだ。
GoFundMeのページには、「ミッキー・ロークは、生々しく、恐れ知らずで、完全に独創的な存在として、アメリカ映画界に嵐のように出現した」と書かれ、彼のキャリアを強調。そして、俳優業からボクサーに転身した際、「身体的、精神的に消えない傷」を追い、「かつて彼を称賛した業界」から見捨てられたと訴えている。
「名声は困難から守ってはくれず、また才能も安定を保証してはくれない」と続け、「残されたのは、尊厳と住居、そして立ち直るチャンスを得るに値する人物だ」と言及。「人生は常に順風満帆とは限らない。仕事や人生に多くを捧げてきたにも関わらず、彼は今経済的困難に直面し、家を失う危機にある」と述べ、「目標は、この極度のストレス下にある時期に、ミッキーに心の安定と平穏を与えるとともに、自宅に住み続けることで、立ち直る余地を与えることです。額に関わらず寄付は大きな力となります」と寄付を呼び掛けた。
なおミッキーは昨年4月、イギリスのリアリティ番組『Celebrity Big Brother（原題）』を、「不適切発言や容認できない行動」を理由に降板。これと前後して、ロサンゼルスに月額5200ドル（約81万円）の物件を契約。その後月額7000ドル（約110万円）に値上げされたそうだ。
クラウドファンディングでは10万ドル（約1570万円）を目標に掲げており、5日昼の時点ですでに、3万2510ドル（約510万円）を調達している。
