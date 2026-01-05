乃木坂46・梅澤美波「あまりに可愛すぎて虜に」 2nd写真集“もふもふ”ワンちゃんと2ショット解禁
2月3日発売となる乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、先行カット第9弾となるミラノの街で出会ったワンちゃんとのほっこり2ショットが公開された。
【写真】乃木坂46・梅澤美波、全身透け透け!? 2nd写真集より「優雅に見えて実は壮絶」カット解禁
本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
先行カット第9弾は、ミラノの街で偶然出会ったワンちゃんとの、ハッピー感たっぷりな2ショット。ふわふわヘアの梅ちゃんと、真っ白でもふもふのワンちゃんが並んだ姿は、相性ばっちりで癒し度満点。
梅澤は「道端で出会って、思わず一瞬で虜になったワンちゃんです！ 周りがどんなに賑やかでも全然動じなくて、隣に並ぶのもすんなりOKな、肝の据わった子でした（笑）。おかげでこんな可愛いカットが撮れて、本当に感謝しています！」と撮影を振り返った。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より2月3日発売。定価2800円（税込）。
