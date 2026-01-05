キム・カーダシアンが娘に贈ったクリスマスプレゼントが桁違い！ 106カラットダイヤのドクロネックレスに仰天
リアリティスターで実業家、昨年は俳優としても本格デビューを果たしたキム・カーダシアン。元夫カニエ・ウェストとの間にもうけた12歳の長女ノースに贈ったクリスマスプレゼントが桁違いだった！
【写真】ダイヤをふんだんに使った極太チェーンのドクロネックレス
Peopleによると、キムが12歳の娘に贈ったのは、エイサップ・ロッキーやジャスティン＆ヘイリー・ビーバー夫妻、マドンナら、セレブご用達のジュエリー・ブランド「アレックス・モス・ニューヨーク」によるダイヤモンドジュエリー。ノース自ら、デザイナーのアレックス・モスとともにデザインを手掛けた「唯一無二」のアイテムだそう。
2018年にラッパーのプレイボーイ・カーティのために作ったアイテムからインスピレーションを得たというネックレスは、スパイクをあしらった極太チェーンと、コミック風ドクロのペンダントトップ、それぞれにダイヤモンドが散りばめられたデザイン。ダイヤモンドは合計106カラットもあるそうだ。ペンダントトップの裏には「ノース」と刻印されている。
また、おそろいのブレスレットには、トスカーナ産イタリアレザーのバンドに、天然VVSホワイトダイヤモンドを散りばめた鋲が施されており、こちらも合計22.76カラットに及ぶという。
同ブランドでは、公式インスタグラムにて「ロックスター ノース・ウェスト」「キム・カーダシアンからの贈り物」と綴り、ネックレスとブレスレットを紹介。ノースも早速、年明けに投稿した自身のTikTokで、ブルーの迷彩柄トップスとブルーのウィッグに、このジュエリーをコーデした映像をシェアしている。
なお、ノースは昨年、その装いをめぐってたびたび注目を集めてきた。8月に母キムとローマの人気レストラン「Pierluig」でキャッチされた際、コルセットを着用していたことから「12歳なのに…」と批判を集めたほか、9月には、中指にダーマルピアス（埋め込みタイプのピアス）を付けた姿を目撃され、再び物議を醸した。さらに10月には顔にフェイクタトゥーを入れたルックを披露するなど、そのファッションセンスが賛否を呼んでいる。
引用：「アレックス・モス・ニューヨーク」（＠alexmoss）
「Kim and North」Tik Tok（＠kimandnorth）
