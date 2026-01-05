フジテレビ系「逃走中２０２６新春ＳＰ」（午後７時）が４日に放送され、見事に逃走成功したアスリートが注目を集めている。

その人物とは、昨年９月に行われた東京世界陸上の女子１００メートル障害で準決勝に進んだ中島ひとみ。俊足を生かしてハンターから逃げ切り、賞金９４万円を獲得した。

放送後のインスタグラムでは「初逃走中！逃走成功しましたーー！！！！！！やったー！！！！！！」と報告。

「リアタイしてくださった方、応援してくれたみなさん出演者・スタッフのみなさん、ハンターさんも！ほんとーに、ありがとうございました！！楽しかったー！！めちゃくちゃがんばったのでめちゃくちゃうれしいです笑」と喜び、「最高の形で迎えられたであろう２０２６年の幕開け 本年も、どうぞよろしくお願いいたします おつかれんこん！！！」とつづった。

番組では「余ったお金は一番くじに使いたい」と話していた中島。「一番くじで１番好きなシーンの悟飯当てれました」とゲットした品もアップした。

ネットは「綺麗かわいすぎ」「最高に可愛いすぎるのと、カッコよすぎました」「世界陸上のインタビューで見たことある！可愛い！とおもっていました」「３０歳とは思えないくらいの可愛さと脚力半端なかったです！」「終始かわいすぎてファンになりました」「びっくり」「エグい」とくぎ付けだった。

世界陸上ではビジュアルも注目を集めた中島。昨年７月に行われた日本選手権の女子１００メートル障害決勝で２位と激走した後に「２０２３年に結婚しました。相手は男子４００メートル障害の豊田将樹（富士通）さんです」と公表した。