【東京都台東区】耳が聴こえない店主が共生社会の実現に挑戦！ラーメン店「麺屋 義」がクラファン開始



東京・日暮里のラーメン店「麺屋 義(めんや よし)」は、開店10周年を迎える2026年を前に、店舗設備の改善と共生社会の実現に向けた取り組みをさらに前進させるため、12月26日(金)より、目標金額300万円を掲げたクラウドファンディングを開始した。

店主のラーメンへの想い



「麺屋 義」の店主・毛塚和義氏は、生まれつき耳が聴こえない。元プロレスラーという異色の経歴を経て、「一杯のラーメンで人の心を熱くしたい」という想いから、ラーメンの道へ進んだ。

ラーメン学校では十分なサポートがない環境の中、試行錯誤を重ねて技術を習得。現在は、化学調味料を一切使わないこだわり抜いたラーメンを提供する店として、多くの支持を集めているという。

「麺屋 義」では、店主を含め聴覚障害のあるスタッフが多く働いており、来店客とのやり取りは、木札による味の指定や丼の種類によるメニュー判別、手話などを組み合わせ、誰もが安心して利用できる工夫を重ねてきた。

“できないことを数えるのではなく、できる方法を考える”という姿勢は、来店客に新たな気づきや希望を届けているという。

ラーメンへのこだわり



同店のラーメンは、こだわりの麺と小麦の風味を生かしたもちもちの食感、じっくり煮込んだ濃厚スープ、新鮮なトッピングの組み合わせが特徴。化学調味料は一切使わず、素材の旨味だけで味を引き出している。

人気の「特製しょうゆラーメン」は、鶏ガラと魚介の旨味が詰まった自信作だという。一杯一杯、店主とスタッフが心を込めて手作りしており、食べた人の心まで温める味を追求している。

クラウドファンディングの目的



「麺屋 義」は、聴こえなくても飲食店を成功できるという実績を確立したい、という思いでクラウドファンディングに挑戦している。

情報伝達の壁で、来店客や従業員とのコミュニケーションに壁を感じたり、店舗運営に課題をかかえている人に向けて、同店の店舗経営の継続や実績が、未来を担う若者の背中を押せる存在になりたいという思いがあるという。



また、耳が聴こえない職人たちが作るラーメンで共生社会の実現に挑戦する中で、メディアに取り上げられる機会があっても、同店の技や想いはまだまだ十分に伝わっていないと感じていることから、聴こえないことに関係なく、多くの人に「麺屋 義」の挑戦を知ってもらい、共感の輪を全国に拡げたいと考えている。



さらに、安定的かつ継続的な店舗運営のために、ラーメンを通じて応援してくれる仲間や常連をさらに集め、手話やコミュニケーション方法を学んだり、新たな人とのつながりが持てるプラットフォームになりたいと考えているという。

資金の使途とリターンについて



クラウドファンディングで集めた資金は、老朽化した厨房設備の向上や、より快適に食事ができる環境を整えるための費用として使用される。

現在、厨房にはエアコンがなく、夏場は想像以上の過酷な暑さになるという。火を使う調理中は室温がさらに上がり、スタッフは常に熱中症の危険と隣り合わせで、この環境が原因で退職したスタッフもいるという。

店舗設備改善のための費用の概算は、厨房のエアコン設置/店内のエアコン買い替えに350万円、コンロ/ガステーブルなどの買い替えに300万円、トイレ/洗面台の改修に50万円、ラーメン丼の補充などに50万円となっている。



また、日々の試作のための費用や、季節限定メニューや応援者限定メニューなど、新メニュー開発のための費用としても使用される、

さらに、地元の人やラーメンファンが、「麺屋 義」の挑戦や共生社会の理念を体験できる地域イベントやワークショップ開催のための費用として、加えて、「麺屋 義」の熱い想いを全国の人に知ってもらうために、SNS・ホームページでの情報発信強化のための費用としても使用するという。



リターンは、店主からの感謝のメッセージのほか、店舗で使えるラーメン引換え券、1日店長体験、オリジナルTシャツなどの多彩なリターンを用意している。

店主・毛塚氏のコメント



「麺屋 義」の店主・毛塚氏は、以下のようにコメントしている。

「耳が聴こえなくても、私たちは挑戦を止めません。一杯のラーメンに込めた情熱を、どうか応援してください。今回のプロジェクトを通して、全国のラーメンファンや応援者と深い絆を築き、多様性が活かされる社会を創りたいと思います。共に、挑戦と共生の物語を未来へつなぎましょう。皆さまの応援が、麺屋義の未来を切り開く力になります。一緒に、熱く、前に進む挑戦の一歩を踏み出してください！」

一杯のラーメンで社会を変えるために挑戦する、「麺屋 義」のクラウドファンディングを応援してみては。

CAMPFIRE：https://camp-fire.jp

プロジェクト名：耳が聴こえない店主が、一杯のラーメンで社会を変える！みんなで共生社会をつくる挑戦

(yukari)