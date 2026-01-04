スマホ1台で対面級の本格診断。Beauty N Tonalityが「全国対応オンライン診断」を開始



Beauty N Tonality(ビューティー エヌ トナリティ)は、自社開発のオンライン診断ツールを用いた「全国対応オンライン診断」サービスを本格的に開始。累計25,000人以上の診断データに基づくノウハウを活かし、対面級のクオリティでパーソナルカラー診断や骨格診断、顔タイプ診断を提供する。

独自ツールと熟練アナリストによる本格的なオンライン診断



「全国対応オンライン診断」サービスは、よくあるWeb上で自動的に結果が出る簡易的な診断とは一線を画す、熟練アナリストによる本格的なサービス。自社で独自開発した専用オンライン診断ツールを導入しており、累計25,000人以上の対面診断データと現場からのフィードバックを診断フローに反映させることで、オンライン上でも対面と同じプロセスで診断を進めることを可能にした。

診断を担当するのは、累計1,000人から最大5,000人以上の実績を持つベテランアナリストのみに限定されている。ビデオ通話を通じて対面と同様のコンサルティングを行い、診断結果の資料も対面時と同等の内容をデータで共有する。

さらに、診断後もLINEによる無期限のアフターフォローが付帯しており、手厚いサポート体制を整えている。

ライフスタイルに合わせた多彩なメニューと診断の流れ



オンラインで提供されるメニューは、16タイプパーソナルカラー診断をはじめ、3タイプまたは7タイプの骨格診断、そして顔タイプ診断やメンズ顔タイプ診断まで対応している。

価格については、3つの診断をすべて網羅したスペシャルコースが14,800円、希望の2種を選ぶセレクトコースが9,480円、いずれか一つを受ける単体診断が4,980円となっている。

利用の流れは、申し込み後に送付される案内を参考にスマホ等で写真を撮影し、担当アナリストへ送付することから始まる。

担当アナリストが専用ツールで診断を実施し、その後ビデオ通話の日時を調整。希望に合う時間帯で設定したのち、当日は結果の解説とともに、色、服、メイク、ヘアスタイル、小物に至るまで具体的な提案を受けることができる。

「オンラインでも、できる限り対面と同じサービス内容」を目指して設計しているのが特徴だ。

対面診断の課題を解決する自社開発の技術と背景



従来のオンライン診断は、写真をざっと目視して判断するもので、対面と同じ精度は難しいとされてきた。

Beauty N Tonalityはこの課題を解決するため、膨大な診断データをもとに、アナリストが対面と同じように診断できる専用オンライン診断ツールを自社開発。

これにより、地方や海外在住で東京のサロンへ通うのが難しい人や、仕事や育児で日程調整が困難な人でも、限りなく対面に近い「精度」と「再現性」を持った診断を受けられるようになった。

また、来店に心理的ハードルがある場合や対面の場では緊張してしまう人も、自宅からリラックスして自分のペースで相談が可能だ。体調や環境の都合で外出しづらい人、周囲に知られずプライバシーを守りたい人、そして性別を問わずフラットな環境で診断を受けたい人など多様な人にぴったりなサービスとなっている。

東京近郊の利用者にはサロンでの対面診断、遠方の利用者にはオンライン診断というように、個々のライフスタイルに合わせて最適な方法を選択できる体制が整っている。予約は公式サイトにて24時間受け付けている。

自分に似合うスタイルを深く知るきっかけとして、スマホ1台で完結するプロの診断を体験してみては。

Beauty N Tonality公式サイト：https://beautyntonality.com

(丸本チャ子)