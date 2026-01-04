【東京都・埼玉県】初心者大歓迎！町田市とさいたま市で「劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン」開催



NHK文化センター町田教室、NHK文化センターさいたまアリーナ教室が、「劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン」を開催する。

講師は、劇団四季所属俳優の鈴木周さん。1月19日(月)12:30〜14:30に町田教室、1月20日(火)15:00〜17:00にさいたまアリーナ教室で行われる。

演劇未経験者も参加できるレッスン

「劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン」の参加にあたり演技の経験は問われない。舞台での「声」や「動き」を知ることで、仕事や実生活のコミュニケーションにも役立つ。

内容は、「正しい身体のポジションを認識して呼吸を行い、段々と声を乗せる練習」「身体の緊張を解く簡単なストレッチ」「テキストを使った台詞のレッスン」「本読み稽古」。

レッスンは少人数で、1人1人に合わせたアドバイスを行いながら進められる。

演劇未経験者も大歓迎。コミュニケーションをもっとスムーズに取りたい、話したいことを上手に伝えたい、人前に立って話すことの苦手意識を克服したいなどの課題をもっている人もにもおすすめできるレッスンとなっている。

受講料は会員5,720円(税込)、一般(入会不要)6,413円(税込)。レッスンは教室で行われ、定員は10名(予定)。

申し込みは下記の各教室の詳細・申し込みページから。

鈴木周さんについて

講師の鈴木周さんは、1983年〜2003年、劇団俳優座所属。2004年〜現在、劇団四季に在籍中だ。

劇団四季では『オペラ座の怪人』等のロングラン公演、『オンディーヌ』『恋におちたシェイクスピア』などのストレートプレイ、『ジョン万次郎の夢』などのファミリーミュージカル、昭和三部作『ミュージカル李香蘭』『ミュージカル異国の丘』『ミュージカル南十字星』に出演。

この機会に、「劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン」についてチェックしてみては。

■劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン 町田教室開催

日時：1月19日(月)12:30〜14:30

会場：町田教室

住所：東京都町田市原町田4-1-17 ミーナ町田8階

詳細・申し込み：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1323837.html

■劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン さいたまアリーナ教室

日時：1月20日(火)15:00〜17:00

会場：さいたまアリーナ教室

住所：埼玉県さいたま市中央区新都心8番地 さいたまスーパーアリーナ内6階

詳細・申し込み：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1315138.html

(ソルトピーチ)