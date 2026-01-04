【静岡県】御殿場市で空手道の大会を実施！御殿場西高を中心にトップレベルの高校生選手を招聘



令和7年11月30日(日)、御殿場市体育館にて「第四回 空手道 Karatedo Mt.Fuji Junior Championship in Gotemba(KMFC)」が開催された。

同大会の主催は、スポーツタウン御殿場推進協議会(事務局：御殿場市役所産業スポーツ部スポーツ交流課)。共催は御殿場市、競技主管は御殿場市空手道連盟だ。

出場校増加や優勝者インタビューなど過去大会から進化

「第四回 空手道 Karatedo Mt.Fuji Junior Championship in Gotemba(KMFC)」は、御殿場西高等学校を中心にトップレベルの高校生選手を全国から招聘し開催される大会。全国強豪に加え、高校生年代日本代表選手であるジュニア強化選手やインターハイ上位者、静岡県インターハイ団体組手上位校が出場した。



今年は出場校・選手数の増加、多数の協賛企業の支援、優勝者インタビューの初導入など、これまでの三回を上回る進化を遂げた。

大会のコンセプトや種目、ルールについて

大会のコンセプトは「世界での活躍を目指す高校生のステップアップとなる大会とする」「空手や武道の魅力を空手発祥国日本の高校生を通じ国内外に発信する大会とする」「東京2020大会全競技唯一の地方自治体が新設するレガシー大会として、空手競技の普及に寄与し、オリンピックでの空手競技採用に向けた機運醸成を兼ねる大会とする」。

実施種目は、男子個人組手-61kg級、-68kg級、+68kg級、女子個人組手は-53kg級、-59kg級、+59kg級だ。

競技ルールは、世界ジュニア空手道選手権大会のルールを準用し、予選は東京2020オリンピック競技大会で採用されたラウンドロビン制を採用。選手が世界大会でも順応できる環境で実施した。

静岡県外の選手も参加

大会の出場校・出場選手も紹介しよう。

御殿場西高等学校、日本航空高等学校、福井工業大学附属福井高等学校、全日本空手道連盟推薦選手(全日本ジュニア強化選手4名)が参加。

また、全国高等学校体育連盟空手道専門部推薦選手(全国インターハイ上位者)として和歌山県立箕島高等学校、城南学園高等学校、おかやま山陽高等学校、静岡県高等学校体育連盟空手道専門部推薦選手(県インターハイ団体組手上位4校から男女各1名)として、常葉大学附属菊川高等学校、静岡北高等学校、静岡県立静岡高等学校、浜松開誠館高等学校も参加した。

大会当日の様子は下記のスポーツタウン御殿場のHPからチェックしてみて。

過去の大会を上回る進化を遂げた「第四回 空手道 Karatedo Mt.Fuji Junior Championship in Gotemba(KMFC)」。今後の展開にも注目していこう。

「第四回 空手道 Karatedo Mt.Fuji Junior Championship in Gotemba(KMFC)」詳細(スポーツタウン御殿場HP内)：https://spotogotemba.com/post-11804/

(ソルトピーチ)