¡ÚÄ¹Àô¶ÛÇû¶¯Åð¡Û¼Â¹ÔÌò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾¯Ç¯3¿ÍÂáÊá¡Ä¡È¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡É¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤Î²ÄÇ½À¹â¤¯¡ÄÀìÌç²È¤¬·Ù¾â¤â(ÀÅ²¬)
12·î¡¢ÀÅ²¬Ž¥Ä¹ÀôÄ®¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¶ÛÇû¶¯Åð»ö·ï·Ù»¡¤Ï¡¢¼Â¹ÔÌò¤Î¾¯Ç¯3¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈÈ¹Ô¤Ï¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Ë¤è¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥È¥«ー¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤ëÈÈ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¡£12·î¡¢ÀÅ²¬Ž¥Ä¹ÀôÄ®¤Ç¸½¶âÌó1000Ëü±ß¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï4Æü¡¢¼Â¹ÔÌò3¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é¤ª¤è¤½2½µ´Ö¤¿¤Á¡¢µ¬À©Àþ¤¬³°¤µ¤ìÈÈ¿Í¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¤ÏÁá¤¯²òÌÀ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
¡ÖÀµ·î¤òÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ê·Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯´°Á´²ò·è¡¢¤½¤ì¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢12·î22Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢Ä¹ÀôÄ®¤Î½»Âð·óÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢80Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬2³¬¤Î¿²¼¼¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë3¿Í¤ÎÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¥Æー¥×¤Ç¼ê¼ó¤òÇû¤Ã¤¿¤¦¤¨¸ý¤òºÉ¤®¡¢¸½¶âÌó1000Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤ËÈÈ¿Í¤òÆÃÄê¡£4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶¯ÅðÃ×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Î17ºÐ¤Î¾¯Ç¯3¿Í¤òÂáÊá¡£3¿Í¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Èº¸´±¹©¤½¤·¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤·¤¿¡£
3¿Í¤ÏÃÎ¿ÍÆ±»Î¤ÇÈï³²¼Ô¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸©·Ù¤ÏÆ¿Ì¾Ž¥Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ëー¥×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Ë¤è¤ë»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤È¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿¼Â¹ÔÌò¤È»Ø¼¨Ìò¤ä¼êÇÛÌò¤Ê¤É¼óËÅ¼Ô¤È¤Î´Ö¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬²ðºß¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÏ¢Íí¼êË¡¤¬¤È¤é¤ì¡¢Á´ÍÆ²òÌÀ¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼Â¹ÔÌò¤Î3¿Í¡£¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎÅÚÃÏ´ª¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö·ïÈ¯À¸¤Î2»þ´ÖÈ¾Á°¤«¤é¸½¾ìÉÕ¶á¤ò²¿ÅÙ¤â²¼¸«¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢³°Éô¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¬¤¿¤«¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¡£
Æ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈÈ¿Í¤Î»Ñ¤¬¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤¿2»þ´Ö¸å¤Î¸áÁ°0»þ40Ê¬¤¹¤®¡£»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿½»Âð·óÅ¹ÊÞ¤Î2³¬¤ÎÅÅµ¤¤¬¤Ä¤¯¤È10Ê¬¤Ç¾Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È³°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë°ì¿Í¤ÎÃË¡£¤½¤Î¸å¡¢»Ä¤ê2¿Í¤â¼¡¡¹¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤¬¡Ä¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¤¬¼«ÎÏ¤Ç¥Æー¥×¤ò³°¤·¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£
¡ÊÈï³²ÃËÀ¤ÎÄÌÊóÆâÍÆ¡Ë
¡Ø¶¯ÅðÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÁá¤¯¶â¤ò½Ð¤»¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ù
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ÎÀè¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¡Ê²¡¤·Æþ¤Ã¤¿ÃË¡Ë
¡Ø¶â¤É¤³¤À¤è¡Ù
ÈÈ¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹²¤Æ¤À¤¹ÈÈ¿Í¤¿¤Á¡£¤½¤Î¸å¡¢1Âæ¤Î¼Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ÈÈ¿Í¤¬¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤ëÍÍ»Ò¤â¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢º£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼Â¹ÔÌò3¿Í¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢±¿Å¾¼êÌò¤â¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Â¹ÔÌò3¿Í¤È¤ÏÊÌ¤Î¿ÍÊª¤¬µ¶Ì¾¤Ç¼Ú¤ê¤¿¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ÇÆ±¾è¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¸©³°¤ØÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡Ä£¤ÎOB¤ÇÊ¼¸Ë¸©·Ù¤Î·º»öÉôÄ¹¤Ê¤É¤âÎòÇ¤¤·¤¿ÃªÀ¥À¿»á¤Ï¡ÄËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¤â¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤ÎÈÈºá¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸µ·Ù»¡Ä£ ·Ù»ëÄ¹¡¡ÃªÀ¥ À¿»á¡Ë
¡ÖÀàÅð¤ä¶¯Åð¤Ë¼ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¨Ä¾¤Ë17ºÐ¡¢Ì¤À®Ç¯¤ÎÈÈ¹Ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÀÅ²¬ÅìÉô¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ÀÆàÀîºß½»¤Î3¿Í¡¢¤·¤«¤âÌ¤À®Ç¯¤Ç17ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¾È¤é¤¹¤È¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î°õ¾Ý¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¼Â¹ÔÌò¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»Ø¼¨Ìò¤ä±¿Å¾¼ê¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¿Í¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤é¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤ÏÁÜºº¾å¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤È¤·ÈÈ¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¹ÔÌò¤Ï17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»Ø¼¨Ìò¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¸µ·Ù»¡Ä£ ·Ù»ëÄ¹¡¡ÃªÀ¥ À¿»á¡Ë
¡Ö¼Â¹ÔÌò¤«¤éÍ¥°Ì¤Ê¾ðÊó¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¡½Ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Èà¤é¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¼«Âð¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²òÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡£¾å°Ì¤ÎÈïµ¿¼ÔÁÈ¿¥¤ÎÃæ¿õ¤ò¤á¤¬¤±¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÃªÀ¥»á¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÈÈ¹Ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤¬¡¢ÀÅ²¬¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÙ¸©¤ËÈÈ¹Ô¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤· °ìÁØ¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
