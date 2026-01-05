官公庁や多くの企業で5日が「仕事始め」です。県庁では吉村知事が年頭の訓示を行い、期待されるインバウンド需要の取り込みに向け、「観光地の受け入れ態勢整備にオール山形で取り組む」と抱負を述べました。



仕事始めの5日、県庁では吉村知事が特別職や部長級の職員25人を前に、年頭の訓示を行いました。



吉村知事「ことしは明治9年に現在の山形県が成立してからちょうど150周年にあたる。希望あふれる山形県の未来へとウマのように力強く前進していきましょう」





また知事は頻発化するクマ出没を受け、「山形県版クマ被害対策パッケージ」の内容充実を掲げ、強い危機感を持って対策に取り組むよう職員に指示しました。訓示の後、年頭の記者会見に臨んだ知事は、アメリカの老舗旅行メディア「ナショナルジオグラフィック」によって「2026年に行くべき世界の旅行先25選」に日本から唯一山形県が選ばれたことにふれ、「観光地の受け入れ態勢の整備に取り組む」と話し、次のような課題を挙げました。吉村知事「県内観光地や案内板飲食店のメニューなどまだまだ多言語化されておらずせっかく訪れてもさっぱり理解できず、不親切に映る。オール山形で腰を据えてしっかりと取り組んでいく必要がある」また吉村知事は、「インバウンド需要に最大限応えるためにも山形空港と庄内空港の機能強化が不可欠だ」として、その方向性を2026年度中に固めることなど、今後取り組む施策を示しました。このほか、来年デビューを迎える県産米新品種「ゆきまんてん」の生産・販売の体制整備などをことしの重点課題に掲げました。