２日、上海南駅で改札を通過しホームへ向かう乗客。（上海＝新華社記者／陳愛平）

【新華社上海1月5日】中国で高速鉄道に乗ることは、今や地下鉄に乗る感覚に近い。休暇中の旅行で鉄道を使って長江デルタ地域（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）を自在に行き来する生活スタイルが急速に浸透しつつある。

上海市在住の胡俊（こ・しゅん）さんは1日、子どもを連れて高速鉄道で浙江省寧波市へ旅行した。「上海南駅から寧波駅までは約2時間。車で行くより早く着くこともあるし、渋滞の心配もない」と語った。

浙江省杭州市に住む高雲雲（こう・うんうん）さんもこのほど、高速鉄道で上海市金山区にある上海レゴランドへ家族で遊びに行った。杭州東駅から金山北駅まで高速鉄道なら約40分で着く。運行本数も多く、家族で日帰り旅行するには非常に便利だという。

２日、上海南駅と上海市徐匯（じょかい）区にある図書館の徐家匯書院が共同で設置した「灯塔書房」で読書する乗客。（上海＝新華社記者／陳愛平）

携程（トリップドットコム）や同程旅行、飛猪（フリギー）など国内の旅行サイトによると、今年の元日連休（1〜3日）は「高速鉄道＋（プラス）旅行」の人気が急上昇した。長江デルタ地域は観光資源が多く、近距離旅行が特に人気を集めた。中国鉄路上海局集団よると、1日の長江デルタ地域の鉄道旅客輸送量は延べ376万6千人と前年比で約59.1％増加し、元日連休中の1日の旅客輸送量として過去最高を更新した。

昨年末時点で長江デルタ地域の鉄道の営業キロは1万5400キロに、高速鉄道の営業キロは8100キロ余りに延伸した。上海から高速鉄道を利用すれば、1時間以内に江蘇省の蘇州市や無錫市、常州市、南京市、浙江省の杭州市や湖州市などに到着でき、2時間あれば江蘇省の揚州市や浙江省の金華市、寧波市、安徽省の蕪湖（ぶこ）市などにも到着できる。

２日、上海南駅の待合室で列車を待つ乗客。（上海＝新華社記者／陳愛平）

華東師範大学（上海市）の楼嘉軍（ろう・かぐん）教授によると、中国各地ではここ数年、鉄道移動と景勝地を組み合わせた「鉄道＋風景区」の観光ルートや交通手段が整備されるようになり、高速鉄道の駅から風景区までの「ラストワンマイル（最後の区間）」の移動手段不足が解消されたことで、長江デルタ地域の一体化や質の高い発展が大いに推進されているという。（記者/陳愛平）