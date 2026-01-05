2024年に過去最多となる160万人超の死者を数える「多死社会」の日本。多くの人が亡くなるうち、医師の診療管理下にない状況で死亡した遺体と向き合っている人たちがいる。各道府県警察に所属しており、事件性の有無などを判断する「検視官」と呼ばれる警察官だ。

そんな検視官として、これまで約1600体の遺体と向き合ってきた経験がある山形真紀氏が『検視官の現場 遺体が語る多死社会・日本のリアル』（中央公論新社）を上梓した。

検視官は一体、多くの遺体とどのように向き合い、事故性の有無などを判断していくのか――。腐敗遺体や浴槽内での変死、さらには自慰行為中に亡くなったと思われる遺体など、数多くのケースがまとまっている本書から「汽車っぴき」、いわゆる列車による轢死のケースをお届けする。



9月の残暑厳しい夜、深夜11時を過ぎた頃、受理長から残念なお知らせが届きました。列車飛び込み、私たちが「汽車っぴき」と呼んでいた事案です。壮年の男性が踏切の外からスライディングして線路内に立ち入り、列車に轢かれたとのことです。いつも以上に急いで現場に向かいました。

なぜ急いで行く必要があるのかといえば、検視のためには必要な捜査を尽くし犯罪死の見逃しがないようにしなければならないのはもちろんですが、同時に汽車っぴきの場合、まずは列車運行の早期復旧を図るのが最大の目標となるからです。

多くの人が列車事故の影響による列車遅延に巻き込まれた経験があるかと思います。最近は首都圏において列車の相互乗り入れが増え、一旦遅延が発生するとその影響が広範囲に及びます。首都圏で複数路線が1時間以上もストップしてしまえば大変なことになります。

列車事故の現場では、まずは早急に現場を保存して鑑識活動などを進めるとともに、駅員や救急隊員、警察官などの安全を確保しつつ、現場から遺体や所持品等を回収して関係者から聴取します。最近は列車運転席の車載カメラや、踏切付近やホーム上に設置された防犯カメラなどから、事件性の有無について早期に解明できることが増えて、非常に助かっています。

脳が露出し、内臓が飛び散った遺体と対面

一方、目撃者である列車の運転手から聴取すると、「最後に死者と目が合いました」「ホームの柵を乗り越えた瞬間、お辞儀をされて飛び込んできました」「線路上に横たわっているのが見えて、急ブレーキをかけたのですが間に合いませんでした」など、苦悶の表情でその状況を語ります。

車載カメラがない車両や防犯カメラのない現場では運転手の目撃証言が一番のポイントになるので、警察としては詳細に聞くしかありませんが、心苦しい限りです。列車事故の際の運転手の心理的ダメージが心配です。

今回は、車載カメラや運転手の証言から自殺で間違いなさそうです。死者の身元がわかるものが回収できたので住居や家族にたどり着ける可能性が高く、死者が自殺に至った背景を聴取することもできそうです。

汽車っぴきの遺体の状態はとにかく悲惨です。今回も頭蓋骨は割れて脳が露出し一部脱離。両腕や肩甲骨、骨盤の骨は折れて皮膚から飛び出し、腹部の裂けた部分からは血まみれの肉や内臓が飛び散り、両脚は下腿部から轢断（れきだん）するなど、数十メートルにわたり肉片が散乱していますが、できる限り回収します。

