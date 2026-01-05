¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ö²»À¼¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Ç¤¹¡×¡¡»Ð¡¦¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¡È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ãÆ°²è¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Û¤Ã¤³¤ê¡Ö²ñÏÃ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡Á¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ê57¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë»ä¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¡È¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÌ¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤é¡¢¡È²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¡É¤Î¤Ò¤È»þ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö²ñÏÃ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡Á¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤Þ¤¹¡×»Ð¡¦¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤òÂ£¤ë¹âÅè¤Á¤µ»Ò
¡¡¡Ö²»À¼¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Ç¤¹¡£¤ª»¡¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤¬È¢¤«¤é¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¶½Ì£¿¼¤¯¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Î¹á¤ê¤ò¤«¤¤¤À¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï²¿¤ä¤é»ÐËå¤Ç¡È¸À¤¤¹ç¤¤¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î»Ñ¤òÉã¡¦¹°Ç·¤µ¤ó¡¢·»¡¦ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤²¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤Ë¾¤¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¹á¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¡©¡×¡ÖºÇ¸å¤ËÅÜ¤Ã¤Æ²ó¼ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤ÎÌÌÇò¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²ñÏÃ¤òÁÛÁü¤·¤¿¤é²»Ìµ¤·¤Ç¤â¾Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²ñÏÃ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡Á¡×¡Ö²»À¼¤¤¤¿¤¤!!¡×¡ÖÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡¢ÇØ¸å¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬Í¾·×¤ÊÈ¯¸À¤·¤Ê¤¤¤«¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤¿´é¤·¤Æ¤Æ¡¢²ÈÂ²°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö²ñÏÃ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡Á¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤Þ¤¹¡×»Ð¡¦¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤òÂ£¤ë¹âÅè¤Á¤µ»Ò
¡¡¡Ö²»À¼¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Ç¤¹¡£¤ª»¡¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤¬È¢¤«¤é¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¶½Ì£¿¼¤¯¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Î¹á¤ê¤ò¤«¤¤¤À¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï²¿¤ä¤é»ÐËå¤Ç¡È¸À¤¤¹ç¤¤¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤Ë¾¤¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¹á¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¡©¡×¡ÖºÇ¸å¤ËÅÜ¤Ã¤Æ²ó¼ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤ÎÌÌÇò¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²ñÏÃ¤òÁÛÁü¤·¤¿¤é²»Ìµ¤·¤Ç¤â¾Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²ñÏÃ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡Á¡×¡Ö²»À¼¤¤¤¿¤¤!!¡×¡ÖÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡¢ÇØ¸å¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬Í¾·×¤ÊÈ¯¸À¤·¤Ê¤¤¤«¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤¿´é¤·¤Æ¤Æ¡¢²ÈÂ²°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£