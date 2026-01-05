能登半島地震で被災した石川県七尾市の喫茶店「中央茶廊」に、佐賀県唐津市立西唐津中学校の１年生から３９枚の年賀状が届いた。

被災した県民を気づかう内容で、店主の窪丈雄さん（５９）は「地震はマイナスばかりでなく、今までになかったつながりができたことがうれしい」と話している。

同店は七尾市が舞台の漫画「君は放課後インソムニア」の実写版映画でロケ地になった老舗。地震で半壊し、現地再建して昨年１０月に再オープンした。窪さんは同３月、同校も参加した福島県郡山市でのイベントで、被災状況のほか、多くの支援を受け、全国の人との交流が始まったことなどを語った。

同校は生徒会活動の一環で、全国で災害に遭った人たちに励ましのメッセージ年賀状を送っているという。「一日でも早く、安心して過ごせる日が戻ってきますように」「笑顔を忘れずに」などのメッセージとイラスト入りの年賀状が届いた。

窪さんは「それぞれが私たちを気づかって一生懸命書いてくれたのだと思う。お年玉をもらった気分だ」と喜び、ファイルにとじて客に披露している。「この縁を今後も大切にしたい」と、客にメッセージを書いてもらい、同校に送ることも検討しているという。