〈「最後に死者と目が合いました」と証言する運転手も…列車事故現場で“残酷すぎる遺体”とも向き合う「検視官」の凄絶な仕事内容とは？〉から続く

2024年に過去最多となる160万人超の死者を数える「多死社会」の日本。多くの人が亡くなるうち、医師の診療管理下にない状況で死亡した遺体と向き合っている人たちがいる。各道府県警察に所属しており、事件性の有無などを判断する「検視官」と呼ばれる警察官だ。

【画像】この記事の画像を見る

そんな検視官として、これまで約1600体の遺体と向き合ってきた経験がある山形真紀氏が『検視官の現場 遺体が語る多死社会・日本のリアル』（中央公論新社）を上梓した。

腐敗遺体や浴槽内での変死、さらには自慰行為中に亡くなったと思われる遺体など、数多くのケースがまとまっている本書から「汽車っぴき」、いわゆる列車による轢死のケースをお届けする。頭蓋骨は割れて脳が露出、皮膚から骨が飛び出し、肉や内臓が飛び散る遺体を、いったいどのように捜査していくのか。（全2回の2回目／最初から読む）



検視官は、どのように捜査を進めていくのか ©travelclock/イメージマート

◆◆◆

汽車っぴきの現場で直腸内温度（直腸の温度）を測ることもあります。古い話になりますが、下山事件という国鉄3大ミステリー事件の1つと言われる事件があります。1949年、国鉄の下山定則総裁が常磐線の線路上で轢死体となって発見されますが、生体轢断（れきだん）か死後轢断かが争われ、結局、自殺か他殺か推定できないまま迷宮入りとなってしまいました。

轢死体は損傷が激しいため、その損傷が生前の列車の轢過（れきか）によるもの（生体轢断）であり自殺なのか、あらかじめ誰かに暴行等を加えられ殺された後に列車に轢かせたもの（死後轢断）であり事件性が疑われるのか、外見から見分けることが難しいのです。

そのような列車事故でカメラ映像もなく、深夜などで目撃状況もはっきりしない場合、自殺・他殺を推定する際に参考になるのが直腸内温度です。

夜通しで、血なまぐさい遺体と向き合い続ける

例えば、列車に飛び込んでその場で亡くなりすぐに通報されたのであれば、つい先ほどまで生きていたわけなので、直腸内温度は生きている時と同じ37℃程度はあるはずです。しかし、もし直腸内温度が30℃程度しかない場合はどうでしょう？

早期死体現象によって遺体の体温は徐々に下がっていきます。春や秋の平均的な環境では、体温は1時間あたり約0.5℃降下すると想定します（ただし、体格・着衣・外気温・降雨などによる濡れ具合・脳の出血の有無など、諸条件によって変化します）。すると、直腸内温度が30℃だった場合、特別な体温急降下の要因がなければ直前に死亡したとは考えにくいのです。

平均的な環境下での計算では37℃−30℃=7℃の体温降下なので、7℃÷0.5℃（1時間あたりの平均降下分）=約14時間。つまり、直腸内温度測定時から約14時間も前に死亡日時の推定が遡り、死後約半日経過した遺体が何者かによって線路上に置かれた可能性も出てくるのです。

さて、遺体を署に搬送して検視を始めます。速度が出ている列車に轢かれると、遺体がぐるぐる巻きになっていたり骨や内臓や肉の断片が増えたりするので、人間の体の形に戻すのも一苦労です。遺体の外表や損傷などを確認していきます。先ほどまで生きていたわけなので、まだ生温かく血なまぐささを感じます。寝ずに朝の4時を迎えたところですが、警察官は寝ることを最優先にできません。

検視が終わり、環境捜査の結果からも自殺とわかれば、次は自殺動機の推定です。

多くの場合、自殺動機は「1つ」ではない

理由もなく自殺する人はいないのですが、自殺するほどの想いをどの程度残していくかは人それぞれのようです。今回のケースは、どうやら職場で大きな仕事を任されたことによる疲れが大きいようですが、夫婦間の誤解やすれ違いも垣間見えました。

大抵の人は1つの動機ではなく、健康問題、金銭問題、人間関係などに関する複数の苦悩が積み重なって自殺に至るようです。また、精神的な疾患を抱えていることもあります。自殺動機は複合的でなかなか絞りきれませんが、死者の主な悩みを生前の言動や遺書などから警察が推定するしかありません。

自殺者の家族の落胆はことのほか大きいものです。自殺を仄めかすようなやりとりがあって心配して夜も眠れないところに、警察からの連絡が来るのです。そのような家族に対し、事件性の有無や自殺動機を調べるため、話を聞かなくてはなりません。

自殺動機の捜査では、死者のこれまでの人生や死へ向かう想いを追体験することになります。さまざまな苦悩を抱えてこの世を離れる道を選んだのなら、せめて安らかに――。頭蓋骨内に沈みかけた眼球をそっと戻して顔を整え、静かに目を合わせながら、そう願わずにはいられません。

（山形 真紀／Webオリジナル（外部転載））